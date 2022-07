Mario Balottelli e Raffaella Fico, come è diventata la figlia Pia: identica a sua mamma

Pia Balotelli è nata nove anni fa dalla relazione tra l’ex gieffina Raffaella Fico e il calciatore Mario Balotelli: eccola oggi.

Showgirl, influencer e personaggio tv, Raffaella Fico è amatissima dal grande pubblico. Lo scorso anno, anche se per pochi mesi, è stata una delle grandi protagonista del Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Raffaella Fico, in seguito alla sua eliminazione dal reality cult di casa Mediaset, con stupore dei telespettatori, decise di non presentarsi negli studi di Cologno Monzese, a causa di altri impegni di lavoro.

Ma oggi parleremo della vita privata della showgirl. Nel 2011, Raffaella Fico ebbe una chiacchieratissima relazione con il calciatore Mario Balotelli. Tra loro finì dopo un anno, ma i due hanno avuto una figlia, Pia, nata a Napoli nel 2012.

La figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico oggi

Dopo i problemi dei primi anni, Mario Balotelli e Raffaella Fico, per il bene della loro figlia, ha costruito buoni rapporti. Oggi Pia ha 9 anni e vede spesso papà Mario. L’ex calciatore dell’Inter ha riconosciuto sua figlia soltanto il 5 febbraio del 2014, ma oggi – come accennato – le cose tra loro sono molto diverse. Com’è diventata Pia oggi? Appare in diversi scatti di Fico e si possono di certo notare i capelli riccissimi, come la mamma.

I rapporti tra Mario Balottelli e Raffaella Fico

Oggi i rapporti tra i due, come detto, sono sereni. Anzi, il calciatore bresciano ha anche partecipato, qualche domenica fa, alla comunione della piccola Pia ed ha stretto la mano al nuovo compagno di Raffaella Fico, l’imprenditore Piero Neri. Nel corso di un’intervista di qualche tempo fa rilasciata a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, su Canale 5, l’ex gieffina aveva parlato dei rapporti tesissimi, in passato, con Balotelli: “In passato ho sofferto tanto, ho rischiato di perdere Pia all’ottavo mese. I media, i giornali e tutto quel chiasso. […] La cosa che più mi fece male fu il comunicato che Mario fece chiedendo il test del DNA, pur sapendo che la figlia era sua. Un’umiliazione”.

Poi, le cose sono cambiate: “Con Mario ho un bel rapporto, Pia per lui stravede. Ci dobbiamo organizzare per vederci, ma lui la ama. Io e Mario ci vogliamo bene, abbiamo trovato un equilibrio. Come fratello e sorella”.