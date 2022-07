Colpo di scena, Ilary Blasi pronta a raccontare la sua verità in un’intervista esclusiva: quando andrà in onda

La conduttrice Ilary Blasi è pronta a raccontare tutta la sua verità in un’intervista esclusiva: da Francesco Totti a Noemi Bocchi sino alle dichiarazioni di febbraio scorso.

Negli ultimi giorni, si racconta di nervi molto tesi sia dalle parte di Francesco Totti che di Ilary Blasi. Dall’annuncio della separazione, avvenuto con due comunicati distinti, tra l’ex Capitano della Roma e la conduttrice de L’Isola dei Famosi, sono stati pubblicati numerosi – e presunti – retroscena.

Nella giornata di ieri, la ricostruzione temporale della crisi avvenuta sulle pagine di Chi, avrebbe scatenato le ire dell’ex numero dieci della Nazionale e dei giallorossi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, ha parlato di un investigatore privato messo alle calcagna di Totti da Ilary Blasi.

Ma non solo: stando a quanto ha scritto Chi, Francesco Totti per: “Sviare ogni sospetto”, avrebbe portato a casa di Noemi Bocchi sua figlia Isabel, amica dei figli della presunta nuova fiamma dell’ex Capitano. Sempre nella serata di ieri, Il Corriere della Sera ha rivelato che presto – al massimo nel weekend – Totti potrebbe intervenire sulla faccenda, magari sui social.

Ilary Blasi parla in tv?

Già lo scorso febbraio, Francesco Totti pubblicò sui propri profili social un video in cui bollava come: “Fake news”, i rumors circa una crisi di matrimonio con Ilary Blasi. E, del resto, la conduttrice in quei giorni parlò chiaramente di: “Figura di m***a”, da parte dei giornali. Nel comunicato che annunciava la separazione tra i due, entrambi hanno concordato su una cosa: non hanno intenzione di tornare sulla questione.

Ma qualcosa sta cambiando perché, oltre al già citato possibile intervento dell’ex capitano si parla anche di un possibile intervento della conduttrice de L’Isola dei Famosi. A scriverlo è Nuovo: il settimanale precisa che non c’è nulla di certo, ma parla della possibilità di un’intervista esclusiva da rilasciare in un noto programma tv.

Lo spazio concesso da Verissimo?

Chiaramente, sia per la grande amicizia, sia per l’opportunità televisiva – di cui tenere conto – i riflettori sono stati subito puntati su Silvia Toffanin e il suo Verissimo. Del resto, è stato proprio negli studi del noto talk di Canale 5 che Ilary Blasi ha difeso a spada tratta il suo matrimonio lo scorso febbraio. E proprio quest’intervista è finita nel calderone mediatico dal momento che, come sembra, la conduttrice già allora fosse a conoscenza della verità.

Se così fosse, ma ribadiamo al momento solo soltanto ipotesi, l’intervista non si potrebbe rilasciare prima di settembre. Verissimo, infatti, dovrebbe ripartire lunedì 19 o forse lunedì 12. Nell’attesa, i due continueranno a mantenere il silenzio sulla vicenda? Staremo a vedere.