C’è un trucco per utilizzare le Live Photo su Instagram: ecco come si fa

Sapevate che tramite un trucchetto semplicissimo è possibile attivare le Live Foto da Instagram? Forse no dato che non ne abbiamo mai sentito parlare, ma che lo sappiamo potremmo fare un tentativo e vedere se effettivamente questa curiosità possa essere svelata o meno. Non ci costa nulla dopotutto, dunque vediamo insieme che cosa ci ha sempre riservato la piattaforma di Meta.

Raccontare le notizie interessanti è sempre una gioia dopotutto, specialmente se lo scopo è quello di fare chiarezza su alcune possibilità che abbiamo avuto davanti ogni giorno, ma che non c’è mai stato modo di sfruttare eventualmente. Ora, però, grazie a noi potrete finalmente cambiare idea e capire meglio di che cosa stiamo parlando.

Tenete conto, però, che la “vicenda” nasca interamente dalla presentazione dell’iPhone 6S, un cellulare attualmente considerato come una delle novità più interessanti dal punto di vista dell’uso social dello smartphone, come anche di quello delle introduzioni delle foto animate. Dal loro annuncio ci fu una vera e propria corsa all’implementazione, non per niente – all’epoca – Tumblr arrivò con il supporto delle Live Photos.

L’inserimento delle Live Photos e il loro utilizzo nei casi più importanti

Correva l’anno 2016, ed erano tantissime le realtà si erano unite a questa faccenda, ma una in particolare non è sembrata più di tanto interessata a questa feature. Stiamo parlando, naturalmente, di Instagram, ragione per la quale adesso vi mostreremo in che modo sia possibile postare le Live Foto da un iPhone direttamente sulla piattaforma social. Non vi preoccupate: porterà via soltanto il tempo necessario, quindi potremo stare tranquilli a tal proposito.

Per farlo dovremo, innanzitutto, iniziare a registrare una Live Foto dall’app fotocamera del vostro iPhone. in seguito, aprire l’app di Instagram e far partire una condivisione; a questo punto, sarà necessario scegliere “Storia” poiché l’unico modo per condividere le Live Foto attualmente è rappresentato dalla modalità Boomerang.

Attualmente, avremo poi possibilità di selezionare proprio questa impostazione dopo essere entrati nella modalità di scatto delle “Storie”. Da questa schermata dovremo raggiungere la galleria in basso a sinistra e scegliere la Live Foto di vostro interesse. Così facendo entrerete nella schermata di modifica e condivisione per poi avere occasione di scegliere tra diverse modalità di riproduzione, da quella classica allo slow-mo.

Che ve ne pare di questa feature? Riteniamo che possa essere tra le migliori che possiamo trovare onestamente, anche perché ci dà l’opportunità di interagire con un nuovo tipo di opzione. Non capita tutti i giorni di avere a che fare con simili impostazioni, ecco perché non dovremmo pensare che sia soltanto un caso questa faccenda. Dunque, se abbiamo capito l’importanza di questo argomento, allora aspettiamoci altre novità simili e che potrebbero essere in grado di sorprenderci tanto quanto questa. Non passerà molto tempo dalla prossima curiosità, quindi rimanete aggiornati sulle pubblicazioni e non perdetevi nemmeno una delle news che verranno rese pubbliche!