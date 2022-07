Gmail cambia la sua interfaccia web: ecco come si rinnova la posta elettronica più utilizzata di sempre

Google ha lanciato una nuova interfacci web per una delle applicazioni più richieste di sempre, ossia Gmail. Il software viene migliorato di continuo e con una frequenza tale da non poter mai essere trascurato, motivo per cui ci dobbiamo più che altro preoccupare di quello che viene aggiunto, piuttosto di ciò che ancora non è presente. In questo momento, per fare un esempio concreto, possiamo parlare delle ultime novità fatte a tal proposito. Di che cosa trattiamo esattamente?

Il lancio di questo update era stato garantito diversi mesi fa, e da quel che sapevamo avrebbe riguardato esattamente l’interfaccia utente di Gmail, come anche informato tutti coloro che avrebbero potuto beneficiarne. Il nuovo design, dunque, punta a fornire una modalità di accesso rapido a Meet, Chat e Spaces, inoltre include elementi del Material Design 3.

Comunque sia sarà introdotta su tutti gli account Google Workplace, ma c’è una chicca particolare per chi non volesse accettare il nuovo stile: può decidere di tornare volontariamente indietro seguendo le istruzioni fornite da Google. Infatti basterà accedere alle “Impostazioni” attraverso l’icona a forma di ingranaggio in alto a destra, poi andare nella sezione “Impostazioni rapide” e cliccare “Torna alla visualizzazione originale di Gmail“.

La nuova linea adottata per Gmail

Continuando, questo nuovo design viene presentato anche per gli utenti che non hanno abilitato i servizi Google, come ad esempio Meet o Chat, ma sappiate che verrà selezionata la visualizzazione con il solo client email, senza le interfacce dei servizi secondari né il menu laterale per la selezione di questi. La nuova idea ha l’obiettivo di rendere maggiormente efficienti tutti i servizi di comunicazione di Google all’interno di un solo spazio di lavoro.

Non per niente i pulsanti Mail, Chat, Spaces e Meet vengono tutti quanti inseriti in una barra laterale a sinistra della schermata, mentre in precedenza venivano aggiunti all’interno di sezioni dedicate in basso rispetto alle cartelle dell’account e-mail. Dunque, se da una parte prima l’utente ricordava a memoria gli accessori, allo stato attuale può raggiungere qualsiasi tipo di servizio con un semplice click, soprattutto senza che questi occupino spazio sulla schermata. Fra l’altro, le modifiche nella UI di Gmail ricordate che fanno parte del nuovo approccio generale di Google con la suite Workspace, la quale ha lo scopo di offrire un design unificato fra tutti i servizi presenti.

Potremmo dire che sia una sorta di immagine coordinata; questo serve principalmente a far tenere presente all’utente che le varie attività siano connesse insieme, ragione per la quale potrebbe essere un’ottima idea quella di arrivare a creare un albero di servizi particolare. Ogni “ramificazione” rappresenta una applicazione diversa in poche parole, e dato che i risultati che si possono ottenere non sono pochi, possiamo dire con assoluta certezza che è propriamente questo genere di aggiornamenti a rendere indimenticabili alcuni programmi come Gmail.