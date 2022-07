FIFA ’23 ora con motore HyperMotion2 non ha eguali: forse il migliore di sempre

Il grimaldello per aprire le porte del paradiso. Il nuovo motore di EA Sport provato su FIFA 23 è una bomba. Va a mille e un’emozione. Un’autentica rivoluzione che potrebbe cambiare per sempre il mondo del gaming.

Soprannominato Hypermotion2 da EA Sports, è un motore che permette i giocatori di FIFA 23 di ottenere un’esperienza con una maggiore libertà di movimento rispetto agli anni precedenti, e si muoveranno in modo meno robotico in risposta alle condizioni dinamiche.

Questi movimenti attingono ai dati di motion capture da più giochi reali rispetto a prima, che vengono poi inseriti in un algoritmo di apprendimento automatico in grado di generare animazioni di movimento in tempo reale in risposta a ciò che sta accadendo sul campo durante la partita.

Le novità del gameplay più tangibile di FIFA 23

Uno dei principali punti di contesa da affrontare è quando i giocatori sembravano “pattinare” durante lo sprint, cambiare direzione mentre dribblavano e si fermavano improvvisamente. Con Hypermotion2, i giocatori possono fare piccoli passi di bilanciamento per rendere la loro andatura più realistica. E l’esperienza ancora più entusiasmante.

Nelle versioni console di nuova generazione, che ora includono PC, questi progressi saranno alimentati dalla nuova tecnologia di motion capture e dalle animazioni di apprendimento automatico. HyperMotion è tanto interessante quanto rivoluzionaria: ha cambiato radicalmente il modo in cui FIFA simula le movenze dei calciatori e il modo in cui questi occupano il terreno di gioco. Si tratta di un mix tra acquisizione diretta dei movimenti degli atleti ed elaborazione di un algoritmo tramite machine learning, che, sostanzialmente, si traduce in un algoritmo capace di creare nuove animazioni sulla base dei filmati registrati.

Per quanto riguarda il gameplay più tangibile di FIFA 23, sia l’attacco che la difesa hanno ricevuto alcune modifiche. Innanzitutto, ora puoi eseguire “Power Shots” tenendo premuti entrambi i paraurti (L1 + R1 su PlayStation) e il pulsante di tiro. Questi colpi ultra potenti ingrandiscono la fotocamera per una finitura da spettacolo, ma sono molto lenti e difficili da mirare. Inoltre, “Dribbling tecnico” è ora lo stile predefinito quando ti muovi usando solo la levetta sinistra. Dovrebbe rendere la corsa con la palla “più reattiva” incorporando le nuove animazioni. Tuttavia, dovrebbe dipendere fortemente dall’abilità di dribbling di un giocatore.

Per contrastare questo, è stata migliorata la capacità dei difensori di manipolare gli avversari. Con animazioni migliori e più coerenti, l’obiettivo è migliorare la capacità di un giocatore in difesa di posizionarsi efficacemente per spegnere gli attacchi. Con HyperMotion2 tutto è più vicino al (vero) calcio giocato.

FONTE