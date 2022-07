TikTok Music il nuovo progetto che non piace a Spotify ed Apple potrebbe prendere presto vita

Di rimanere nelle retrovie, proprio non ne vuole sapere. E nemmeno di essere la seconda della classe. TikTok vuole primeggiare ad ogni costo, e soprattutto dopo che BeReal ha scalzato dalla vetta della classifica delle app più usate il colosso social cinese, ecco che TikTok se ne esce con una novità.

Non ufficiale ma abbastanza eloquente, tanto da far tremare la sedia sotto alle gambe di colossi come Apple Music e Spotify, che rischiano di vedere la loro egemonia nello streaming musicale messa a repentaglio dai cinese di proprietà di ByteDance.

Già perché TikTok avrebbe chiesto di poter depositare un nuovo marchio, TikTok Music. Senza aggiungere altri dettagli, ma già da solo il nome del nuovo brand parla, anzi canta, da solo.

TikTok Music, ora si canta e si balla

Sostanzialmente TikTok, che continua comunque a essere uno dei social media più popolari di sempre, tanto da aver messo in secondo piano colossi come Instagram, Facebook e soci, sembrerebbe avere intenzione di lanciare una piattaforma per lo streaming musicale.

Dalla quale poter ascoltare musica in live streaming, scaricare, acquistare, noleggiare, insomma qualunque cosa abbia a che fare con la musica in generale. Ovviamente una mossa del genere andrebbe a sparigliare un mercato che finora, bisogna dirlo, viene gestito dal duopolio Apple Music-Spotify, le due realtà che ad oggi hanno la maggior fetta di mercato della musica.

Ma si sa che lo streaming musicale rappresenta il futuro del settore della musica, dal momento che dall’avvento dei download e dello streaming pochi ormai usufruiscono ancora della possibilità di acquistare CD, vinili o altra musica su supporto fisico.

Oramai il servizio musicale è tutto web e digitale, e naturalmente non poteva essere diversamente che TikTok, che ha comunque fatto della musica il suo punto di forza (anche se associata al ballo), iniziasse a pensare a questo tipo di business per ampliare i suoi orizzonti.

Secondo le indiscrezioni e le prime voci che girano intorno a questo nuovo progetto, TikTok potrebbe in prima battuta lanciare un servizio gratuito, assimilabile a Spotify Free, per capire di cosa si tratta, e quindi offrire la possibilità di ascoltare musica gratuitamente a patto che si accetti di dover ascoltare qualche spot pubblicitario nel mezzo dello streaming.

E poi perché no, passare a un abbonamento “premium” a pagamento che possa offrire la possibilità di ascoltare tutta la musica che si desidera senza necessità di dover sottostare all’ascolto obbligato di spot pubblicitari non desiderati.

FONTE