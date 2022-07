Famiglia travolta da una moto, il padre fa da scudo al figlio: muore 47enne di Bari

Famiglia investita da una moto, il padre fa da scudo al figlio: muore 47enne di Bari. La famiglia stava attraversando la strada sul lungomare Cristoforo Colombo.

Continua la tragica scia di incidenti stradali. Dopo la morte di Sara Bartoli, 30enne atleta di Spartan Race, investita da un’auto mentre stava facendo jogging a San Casciano (Firenze), e la scomparsa del piccolino di soli 8 anni, il baby pilota Mathis Bellon, morto in sella alla sua minimoto sul circuito del kartodromo di Ala, in provincia di Trento, oggi si apprende l’ennesimo lutto.

La scorsa notte, un uomo di 47 anni è deceduto a Bari, nel quartiere Santo Spirito, dopo essere stato investito da una motocicletta. L’uomo è stato travolto mentre era stava attraversando a piedi una strada, insieme alla moglie e al figlio minorenne. Il piccolo, anche lui rimasto ferito a causa del sinistro, è stato ricoverato presso l’ospedale pediatrico del Policlinico in codice rosso.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto viene riportato dai quotidiani locali, l’incidente sarebbe avvenuto sul lungomare Cristoforo Colombo. Sul luogo dell’accaduto diversi testimoni, dei passanti che in quel momento erano di passaggio in strada e hanno assistito alla terribile scena. Anche grazie alle ricostruzioni offerte dai testimoni, pare che la famiglia stesse attraversando la strada, sul lungomare Cristoforo Colombo nel rione Santo Spirito di Bari.

Tutta una frazione di secondi, che attorno alla mezzanotte ha strappato la vita al 47enne. Un motociclista, un giovane di circa 20 anni, ha travolto la famiglia, ed è ora indagato per omicidio stradale. L’uomo, si apprende, avrebbe fatto da scudo al piccolo, salvandogli la vita. Il bimbo è attualmente ricoverato presso l’ospedale pediatrico del Policlinico. Portato d’urgenza in codice rosso, le sue condizioni non sarebbero gravi. La mamma del bambino, invece, è rimasta illesa, ma sarebbe in stato di shock. Ferito anche il motociclista, che è stato medicato sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente sia i sanitari del 118, che gli agenti della Polizia locale. A lungo sono durati i rilievi, con i quali si cercherà di accertare l’esatta dinamica e le effettive cause che hanno portato al sinistro mortale. La moto, che è rimasta a lungo sull’asfalto, è stata già sottoposta a sequestro. Da verificare saranno anche le condizioni del giovane che era alla guida del mezzo. Le forze dell’ordine stanno indagando per risalire a qualche eventuale alterazione psicofisica del 20enne, condotto al Policlinico di Bari per tutti i test di rito e per le medicazioni delle ferite non gravi riportate.