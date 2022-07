Incidente stradale a Roma, grande paura per il giornalista Marco Travaglio

L’incidente è accaduto in zona Trastevere, due le auto coinvolte, una quella del giornalista e direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio.

Secondo le prime ricostruzioni, e secondo quanto riportato dal quotidiano Leggo, sembrerebbe che la sua auto, una Smart, arrivasse da via dei Genovesi, la seconda vettura, una Bmw, da via della Luce.

Non sono ancora state chiarite le dinamiche dell’incidente, sembrerebbe che la Smart di Travaglio abbia terminato la sua corsa sui tavolini, sopra il marciapiede di un ristorante. Grande paura per i due conducenti e anche per i passanti. Il giornalista si sarebbe allontanato, per farsi poi successivamente medicare. Sono giunte sul posto le pattuglie della Polizia municipale che stanno effettuando i primi rilievi per poter ricostruire quanto effettivamente accaduto.