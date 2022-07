Questa regione ti offre addirittura 7.500€ se ti ci trasferisci. Ripartire da zero

Arriva un bonus ricchissimo messo in campo da una regione e vale addirittura 7.500€.

Per le famiglie italiane oggi andare avanti è diventato difficilissimo e così non stupisce che le famiglie siano sempre alla ricerca di bonus.

Sono proprio le famiglie con figli ad essere maggiormente alla ricerca di bonus. Ma da quando è arrivato l’assegno unico universale purtroppo il governo non ne eroga più.

Un bonus davvero unico

Infatti l’unica erogazione di denaro per la famiglia con figli è diventata l’assegno unico.

Tuttavia un aiuto forte ed inaspettato arriva proprio da una regione italiana che offre ben 7.500€ spalmati su tre anni per chi accetta di trasferirsi. Per le famiglie le offerte di un bonus o di un aiuto è sempre qualcosa di molto gradito. Infatti con i costi della vita che aumentano continuamente, sempre più famiglie finiscono nei guai. La vita è sempre più cara e i lavori sono sempre meno pagati e così un bonus da 7.500€, sicuramente si segnala come qualcosa di originale e non scontato.

Un aiuto che vale tanto per la famiglia

La regione Abruzzo mette a disposizione ben 7.500 euro alle famiglie che decidono di mettere al mondo un figlio e di trasferirsi in uno dei suoi comuni per tre anni. Dunque la condizione posta dalla regione e che si faccia un figlio e ci si trasferisca lì per ben tre anni. Per ogni anno saranno erogati 2.500€. Quindi alla famiglia arriveranno complessivamente 7.500€. Tuttavia per ottenere questo particolarissimo bonus bisogna trasferirsi in uno dei tanti comuni della Regione Abruzzo con meno di 3000 abitanti. Quindi la regione Abruzzo con questo particolare bonus punta a dare una mano alle famiglie ma anche ad evitare lo spopolamento di uno dei suoi comuni meno popolosi. Per ricevere i 7.500 euro bisogna trasferirsi in uno di questi comuni con meno di 3000 abitanti ed impegnarsi a vivere lì per almeno 3 anni.

Le condizioni per avere il bonus

Una volta sottoscritto questo vero e proprio impegno però ogni anno sarà erogata la cifra di 2.500€. Questo è un bonus molto particolare perché è una sorta di mix tra un bonus per la natalità e un bonus per evitare lo spopolamento. Questo bonus molto particolare è perfettamente cumulabile con l’assegno unico e quindi le famiglie che decideranno di fruirne continueranno comunque sia a beneficiare dell’assegno unico universale. Infatti tante famiglie sono rimaste deluse dall’arrivo dell’assegno unico universale perché sebbene rappresenti comunque un aiuto per la famiglia con i figli a carico, resta comunque sia l’unica erogazione di denaro governativa e quindi non stupisce che le famiglie cerchino anche bonus locali.