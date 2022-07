Se accetti il pannello solare sul tetto o sul balcone dici addio a bollette di luce e gas

Le bollette della luce e del gas sono una durissima stangata per le famiglie italiane.

Sempre più famiglie hanno difficoltà a pagare le bollette e addirittura si prevedono aumenti anche nel terzo trimestre.

Tuttavia esiste un modo assolutamente risolutivo per tagliare le bollette della luce e del gas, anzi in alcuni casi addirittura per azzerarle.

Un bonus che vale tanto

Come sappiamo l’inflazione, ma soprattutto la stretta sul gas voluta da Putin stanno rendendo insostenibili le bollette della luce e del gas.

La Russia eroga sempre meno gas all’Italia e quindi i costi aumentano continuamente. Mentre il costo della vita sale di continuo le famiglie italiane guadagnano sempre di meno e non stupisce che ormai si chieda con rabbia e con veemenza il reddito di base universale. Stranamente mentre in altri paesi europei partono progetti pilota che erogano addirittura 1700 euro al mese, in Italia non è partito ancora nulla. Tuttavia se si accetta il pannello solare sul tetto di casa o sul balcone, si può concretamente dire addio alla bolletta della luce e anche a quella del gas. Vediamo come funziona questa forte agevolazione.

Un forte aiuto contro il carovita

Come sappiamo il bonus erogato dallo Stato contro le bollette è il famoso bonus sociale. Tuttavia il bonus sociale eroga una cifra limitata e comunque sia poche famiglie possono effettivamente beneficiarne. Ma come da comunicazioni governative il bonus sociale sarà prorogato ad agosto. Tuttavia esiste un modo per azzerare davvero le bollette di luce e gas e si tratta del reddito energetico. A tutte le famiglie entro i €20.000 di ISEE il reddito energetico eroga 8.500€ per l’installazione del pannello solare sul tetto oppure sul balcone.

Si azzerano le bollette

Il reddito energetico consente quindi di agevolare le spese sia per l’acquisto che per l’installazione dei pannelli solari. Con i soldi messi a disposizione del reddito energetico si possono anche rimuovere le strutture preesistenti. L’energia generata dai pannelli solari resterà alla famiglia e quindi consentirà di azzerare la bolletta dell’energia elettrica. Tuttavia se si passa ad una cucina elettrica e si converte all’elettrico anche il riscaldamento di casa si potrà dire addio alla bolletta del gas e coprire in tutto in parte di consumi elettrici con i pannelli solari. Quindi saranno i pannelli solari a fornire energia all’appartamento. Per ora il reddito energetico è partito solo in Puglia ma si spera che anche altre regioni sia adegueranno.