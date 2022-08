Fotografava di nascosto bimbi nudi e in costume: denunciato 57enne

Un turista di 57 anni si è beccato una denuncia dai carabinieri, per essere in possesso di materiale pedopornografico, dopo che lo hanno colto in flagrante mentre faceva foto ai bambini nudi e in costume

Un turista di 57 anni, in vacanza all’Isola d’Elba, è stato denunciato dai militari dell’Arma dei carabinieri perché in possesso di materiale pedopornografico, dopo che lo hanno colto mentre scattava foto in spiaggia a bambini nudi o in costume.

L’uomo, ungherese, è stato beccato dai genitori che stavano con i loro figli su una spiaggia dell’isola in cui c’erano moltissime persone. I genitori hanno fatto caso all’uomo che, nascosto tra la gente, con un telo sulle spalle e un cellulare in mano, stava fingendo di scattare delle foto al mare.

Ma alcuni bagnanti che nei giorni precedenti avevano fatto caso all’uomo, che si aggirava in modo sospetto per la spiaggia, lo hanno tenuto d’occhio, cogliendolo in flagrante mentre faceva delle foto a una bimba piccola in costume, bimba che senza saperlo si trovava con la famiglia accanto a lui.

Subito hanno allertato i carabinieri che sono intervenuti in loco. I militari sono arrivati prima che l’uomo, che oramai era stato beccato, potesse darsela a gambe e lo hanno fermato mentre continuava ad aggirarsi per la spiaggia. I carabinieri hanno provveduto a sentire delle testimonianze e hanno subito arrestato il 57enne, portandolo in caserma per effettuare ulteriori ricerche.

Durante la perquisizione nella stanza d’hotel in cui l’uomo alloggiava, oltre al cellulare con cui l’uomo fotografava i bambini in spiaggia, i carabinieri hanno trovato pure un tablet. Hanno quindi eseguito ulteriori controlli, e hanno così scoperto che nelle memorie sia del cellulare che del tablet dell’uomo, erano contenute parecchie foto di bambini in spiaggia, che il 57enne aveva fotografato nei giorni addietro. L’uomo aveva ripreso i bambini in situazioni in cui ero nudi e in costume da bagno.

A quel punto i carabinieri lo hanno denunciato e lo hanno riportato dal responsabile del gruppo di viaggio affinché l’uomo fosse subito rimpatriato in Ungheria. Il reato di detenzione di materiale pedopornografico, prevede una pena che consiste nell’arresto fino a 3 anni.

I carabinieri di Portoferraio, esortano chiunque noti atteggiamenti strani da parte di bagnanti che destino sospetti, a effettuare subito una segnalazione al 112 e loro provvederanno a intervenire prontamente.