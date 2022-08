Il bonus da €200 è sfumato ma quello da €300 potrebbe ancora arrivare ad agosto

Il decreto aiuti bis di agosto sta deludendo gli italiani. Infatti in questo decreto gli italiani speravano che vi fosse una proroga forte del bonus 200 euro.

Tuttavia il Governo ha deciso di abbandonare la logica dei bonus e di perseguire un aumento un po’ più strutturale in busta paga e sul cedolino della pensione.

Dunque busta paga e pensioni saranno aumentate fino alla fine di questo 2022. Tuttavia c’è un bonus dal valore di €300 che il governo potrebbe ancora erogare ad agosto.

Un bonus da 300 euro veramente utile

Vediamo di che si tratta e perché potrebbe essere estremamente prezioso per le famiglie.

Se ai dipendenti e ai pensionati piace l’idea di un aumento sulla busta paga e sulla pensione tutte le altre categorie si sentono abbandonate dal governo. Infatti i percettori di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza non avranno nulla e non avranno nulla nemmeno le partite IVA. Tuttavia c’è ancora speranza per il taglio dell’IVA al supermercato. Infatti il taglio dell’IVA al supermercato potrebbe ancora trovare posto nel decreto aiuti bis e per le famiglie sarebbe veramente prezioso. Infatti il taglio dell’IVA al supermercato andrebbe a valere secondo il Codacons ben 300 euro per ogni famiglia. Il governo ha guadagnato tanto dall’inflazione.

Un aiuto concreto per tutte le famiglie

Infatti i prezzi al supermercato sono saliti molto e di conseguenza è salita molto anche l’IVA che il Governo è riuscito ad intascare. E’ proprio da questa maggiore IVA incassata che il governo avrebbe dovuto trovare i fondi per tagliare questa stessa tassa. Il taglio dell’IVA avrebbe consentito alle famiglie di avere uno sconto immediato su tutti i generi di prima necessità del supermercato. Si tratta della stessa logica alla base del taglio delle accise. Quindi non complicati bonus da chiedere ma uno sconto immediato al momento dell’acquisto. Non è ancora chiaro se il taglio dell’IVA alla fine troverà posto nel decreto di aiuti bis o se sfumerà definitivamente. Il Codacons e altre associazioni a tutela del consumatore ovviamente sperano che questa idea non venga persa per strada. Questo aiuto sarebbe veramente universale perchè ogni famiglia facendo la spesa potrebbe effettivamente beneficiarne.