Bonus PC e Bonus Scuola: arrivano gli aiuti per le famiglie e non solo

Le famiglie si preparano al ritorno a scuola e arrivano dei bonus molto interessanti per quello che riguarda la scuola, ma anche per quello che riguarda il PC.

Vediamo di capire come fruire di questi aiuti. Con l’arrivo dell’assegno unico universale praticamente tutti i bonus dedicati alla scuola sono spariti.

Prima lo stato erogava tutta una serie di bonus alle famiglie con figli ma da quando c’è l’assegno unico universale questa unica misura ha inglobato tutti gli aiuti che c’erano prima.

Bonus importanti per gli studenti e non solo

Tuttavia adesso arrivano degli aiuti per la scuola che sono veramente interessanti.

Le famiglie con figli a carico stanno subendo duramente i costi di questa fortissima inflazione. Come sappiamo la vita è diventata sempre più cara e quando le famiglie hanno figli a carico riuscire a far quadrare il bilancio è veramente difficilissimo. Tuttavia con l’arrivo dell’assegno unico universale le famiglie sono giustamente preoccupate del fatto che non ci sono altri bonus. Vediamo allora come fluire di questi bonus per il prossimo anno scolastico. Questi bonus sono messi a disposizione dalle varie regioni italiane. Quindi è ogni regione che si organizza in modo autonomo per fissare i tetti di accesso a questi bonus. Questi bonus sono chiamati normalmente borse di studio. In realtà però sono erogati agli ISEE più bassi.

Chi offre davvero tanto

Ad esempio la regione Lombardia chiama i suoi bonus per la scuola dote scuola ed arriva ad erogare addirittura 2.000 euro. Le cifre quindi sono molto variegate ma anche le soglie ISEE sono molto differenziate tra loro. Infatti le regioni erogano questi bonus in totale autonomia. Con questi bonus si potranno acquistare i libri di scuola ma anche i materiali di cancelleria. Insomma si potrà far fronte a tutte le costose spese per il nuovo anno scolastico.

500 euro di bonus

In alcuni casi questi bonus consentono anche di acquistare PC e tablet ma molto dipende dalla cifra concretamente erogata e anche dal regolamento di ogni singola regione. Ad ogni modo c’è una regione italiana che consente di avere un bonus PC da ben 500€. Questa regione è la regione Puglia. Per tutti i residenti in Puglia che abbiano un ISEE entro i €9000 ci sarà la possibilità di avere un bonus PC che vale addirittura 500€. Questo bonus non è legato alla scuola ma può essere fruito da chiunque.