Più lavoro meno lavoratori: ad Agosto emergenza assunzioni

Il prossimo mese sono previste parecchie assunzioni ma le aziende stanno trovando grandi difficoltà a trovare staff .

Sono 285 mila le figure lavorative che le aziende cercano per il prossimo mese di agosto e 1,3 milioni per tutto il trimestre che va da agosto a ottobre. Rispetto al 2021, le previsioni delle aziende sono in crescita. I dati infatti, prevedono un +27 mila assunzioni pianificate a agosto e +70mila da agosto a ottobre.

Rispetto al mese precedente c’è una flessione della richiesta di lavoro per la stagionalità, come riporta il Bollettino del Sistema Info Excelsior, a cura di Anpal e Unioncamere. Le stime delle aziende, sembrano, ad ogni modo, influenzate anche dalle forti incertezze per il protrarsi del conflitto in Ucraina, la crescita dell’inflazione e le cambiate condizioni per accedere al credito.

Le figure maggiormente ricercate

Al contempo sale la difficoltà da parte delle imprese, nel reperire lavoratori, cosa che interessa il 41,6% delle assunzioni pianificate, che crescono di quasi 9 punti rispetto allo scorso anno. L’industria sta cercando 81 mila figure professionali, di cui 55mila da mettere all’opera nel settore manifatturiero e 26mila nell’ambito delle costruzioni.

Le più grandi occasioni di lavoro nel settore manifatturiero sono date da imprese agroalimentari, di meccatronica, metallurgiche e chimico farmaceutiche. Il macro settore dei servizi ha in progetto 204mila assunzioni. Si tratta del settore alloggio, ristorazione, servizi turistici.

E ancora il settore commercio, i servizi alle persone, servizi a sostegno di aziende e persone. Ma è il contratto a tempo determinato il tipo di contratto più quotato (156mila), cui fa seguito quello indeterminato (45mila). Seguono contratti di somministrazione, apprendistato ecc.

Il prossimo mese, la difficoltà di reperimento è stimata al 41,6% delle assunzioni pianificate. Le imprese spiegano che il loro problema principale è la mancanza di candidati. Poi ci sono casi di «preparazione non adeguata di candidati». A vivere più di tutti il mismatch sono le aziende del settore metallurgico, del legno e del mobile, le aziende che lavorano nell’ambito delle costruzioni, servizi informatici e telecomunicazioni.

I lavoratori che si fa più difficoltà a reperire sono, nello specifico: artigiani, operai che si occupano di rifinire le costruzioni, operatori cura estetica, fabbri, ferrai, fonditori, saldatori, lattonieri, calderai. E ancora, non è semplice trovare addetti alle attività di ristorazione, conduttori di veicoli a motore, addetti alle vendite. Le regioni che pianificano maggiori ingressi ad agosto sono le seguenti: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Campania.

Le regioni che hanno maggiori difficoltà a trovare le figure professionali ricercate sono il Trentino Alto Adige, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia.