OnlyFans: le ragazze italiane che guadagnano oltre 10.000€ al mese parlano dei rischi

OnlyFans è una piattaforma molto particolare di intrattenimento per adulti.

Si può ben dire che onlyfans ha rivoluzionato il mondo della pornografia online.

Infatti su onlyfans dei creatori di contenuti per adulti possono vendere video, foto o prodotti di altro genere direttamente ai loro fan.

I guadagni sono forti per le creatrici di contenuti

Possono anche avere delle chat o delle videochiamate private con loro e quindi le opportunità di guadagno non mancano.

In Italia così come in tutto il mondo tante ragazze e un numero più limitato di ragazzi hanno aperto il loro profilo su onlyfans. Per questi ragazzi la possibilità di guadagno è certamente molto forte. Si tratta di un guadagno facile che alle volte arriva anche a 10.000 euro al mese. Ovviamente si tratta di un’opportunità di guadagno che in una situazione così pesante per l’economia può fare gola a molti. Tuttavia ovviamente un lavoro del genere non è per tutti. Ma oltre alle questioni di ordine etico i problemi denunciati maggiormente dalle intrattenitrici che operano su questo genere di piattaforme sono anche legati alla sicurezza personale.

Il rischio di maniaci è sempre in agguato

Spesso infatti le ragazze che si esibiscono su Onlyfans attirano un pubblico morboso ed accanito. Anche recenti fatti di cronaca hanno dimostrato come tra i tanti fan che di queste pornostar può avere si può sempre nascondere un vero e proprio stalker in grado di scoprire dove la sua beniamina abiti e di metterle paura oppure di minacciare direttamente alla sua vita. Purtroppo in Italia così come in altri paesi del mondo si sono registrati fatti di cronaca anche molto gravi legati proprio alla vera e propria ossessione che alcuni fan sviluppano nei confronti di queste intrattenitrici per adulti.

I timori di chi ci lavora

Dunque queste piattaforme offrono sicuramente un facile guadagno ma sono anche foriere di rischi non da poco per chi decide di avventurarsi in questo genere di lavoro. Quando sono state intervistate sui rischi di questa professione, le creatrici di contenuti per adulti italiane non hanno nascosto le loro paure. Così come le altre in varie parti del mondo hanno sottolineato come il rischio di qualche stalker sia sempre in agguato.