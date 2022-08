Metaverso: che cos’è, perché i big ci investono e come possiamo farlo anche noi

Si sente spesso parlare di metaverso. Cerchiamo di capire che cos’è questo particolare universo parallelo ideato dai big della tecnologia e perché ci stanno investendo tanto.

Cerchiamo anche di capire come anche l’uomo della strada volendo possa investirci. Il metaverso è in un certo senso l’evoluzione della vecchia idea della realtà virtuale.

Un cyberspazio nel quale le persone possono interagire ma anche lavorare.

I grandi della tecnologia ci credono e ci investono tanto

Le aziende possono promuovere e vendere i loro prodotti e le persone possono effettivamente cercare e offrire lavoro.

Si tratta secondo molti di una evoluzione di internet per come lo vediamo oggi. Secondo alcuni è solo una moda passeggera ma il fatto è che tante grandissime aziende ci stanno investendo tanto. Facebook che ormai si chiama meta crede tantissimo nel metaverso ma in pratica sono tutti i big della tecnologia americana a stare investendo tantissimo in questa nuovissima tecnologia. Sviluppare il metaverso non è facile. Infatti creare questo ambiente virtuale nel quale le persone possono lavorare ed interagire in modo naturale è piuttosto complesso.

Una tecnologia complessa e da sviluppare

Tante tecnologie devono essere perfezionate perché il metaverso diventi qualcosa di effettivamente funzionante ed utile. Ma se i big della tecnologia ci investono tanto come possono fare per investirci anche le persone comuni? In realtà il metaverso è una piattaforma che ancora si sta formando quindi teoricamente l’uomo della strada non ha effettivamente un modo per investirci. In realtà però un modo trasversale esiste. Infatti sono nati molti etf focalizzati proprio sul concetto di metaverso. Questi etf vanno ad investire sulle aziende protagoniste dello sviluppo del metaverso.

Come l’uomo comune può investirci e i rischi

Di conseguenza se si crede in questo tipo di tecnologia, in questo modo è possibile effettivamente investirci. Ovviamente si tratta di un investimento azionario e quindi di un investimento che comporta dei rischi elevati. Inoltre proprio la tecnologia del metaverso non è assolutamente scontato che si affermi. Ricordiamo che tante tecnologie che avevano promesso di rivoluzionare il mercato si sono poi rivelate dei clamorosi flop. Dunque se oggi il metaverso appare molto attraente bisogna ricordare che non è scontato che in futuro dimostrerà la stessa forza.