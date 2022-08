Bonus da €70 al mese per le famiglie con bimbi piccoli: come richiederlo

Le famiglie italiane con i figli a carico stanno patendo con grande durezza l’arrivo dell’inflazione.

L’inflazione elevata è sicuramente una stangata per tutti, ma sono proprio le famiglie con figli a carico a subire maggiormente il peso dell’aumento del costo della vita.

La vita è sempre più cara per le famiglie italiane e quindi ogni bonus che è possibile percepire sicuramente non viene lasciato sfuggire dalle famiglie con figli.

Come funziona il bonus da 70 euro al mese

Vediamo questo bonus molto particolare di 70 euro al mese dedicato proprio alle famiglie con bimbi piccoli.

Come sappiamo le famiglie italiane attualmente possono beneficiare soltanto dell’assegno unico universale come sussidio dello Stato. L’assegno unico universale eroga una cifra in base all’isee e al numero dei figli. Ma c’è la possibilità di avere anche 70 euro al mese dall’asl per i bambini da 0 a 6 mesi. Questo particolare bonus viene erogato alle mamme che non riescono ad allattare. L’allattamento al seno è molto importante per i bambini piccoli ma in alcuni casi le mamme non riescono ad allattare.

Chi può richiedere questo aiuto

Tutta una serie di patologie alle volte gravi e alle volte piuttosto banali possono impedire l’allattamento al seno. In questi casi si può chiedere all’ASL questo bonus da €70 al mese. Globalmente possono essere erogati massimo 400 euro all’anno. Questo bonus è compatibile con l’assegno unico universale e può essere chiesto anche mese per mese. Infatti la difficoltà dell’allattamento al seno può manifestarsi in alcuni mesi mentre in altri no.

Si può ottenere anche in casi molto differenziati

In questo caso il bonus sarà concesso unicamente per quei mesi nei quali la donna trova effettivamente difficoltoso allattare al seno. l’ASL in alcuni casi può riconoscere questo bonus per il latte materno anche quando il latte ci sia ma sia in quantità troppo limitata. Il bonus per il latte materno va richiesto all’ASL e non è un aiuto governativo. Certamente un aiuto del genere è apprezzabile in un momento del genere. Eppure progressivamente in Italia si va affermando una forte richiesta di aiuti più forti ed universali come il reddito di base universale.