Auto, arriva il bonus clamoroso da €3500 per rimetterla in sesto: non devi comprare quella nuova

I bonus auto sono sicuramente molto graditi agli italiani, ma in questo periodo gli italiani non hanno desiderio di comprare delle nuove automobili.

Gli stipendi sono davvero da fame in Italia e l’aumento del costo della vita è sempre più forte.

Quindi non stupisce che il mercato dell’automobile sia in crisi e che gli italiani non ne vogliano sapere di auto nuove.

Un bonus diverso dagli altri

Eppure arriva un bonus particolarissimo perché eroga addirittura 3.500 euro per la propria auto e non per comprarne una nuova.

Il crollo delle immatricolazioni certifica che gli italiani non sono in condizioni di comprare auto nuove. Quindi i bonus per l’acquisto di nuove auto interessano molto relativamente all’italiano medio. Ma scopriamo questo bonus retrofit che consente di avere ben 3500 euro per la propria auto. Si tratta di un bonus molto particolare perché consente di trasformare una vecchia auto diesel oppure benzina in un’auto elettrica. Quindi si tratta di una vera e propria trasformazione che renderà l’automobile una moderna auto ad emissioni zero.

Un bonus conveniente ed ecologico

Questa procedura si chiama proprio retrofit e consiste nel rimuovere il vecchio motore diesel oppure benzina e sostituirlo con uno elettrico. Questa operazione viene agevolata dal bonus retrofit con un rimborso del 60%. Il tetto massimo di questo rimborso è proprio di 3.500 euro. Utilizzando il bonus retrofit la vecchia auto diesel e benzina diventa un’automobile elettrica senza la necessità di comprarne una nuova. Quindi con questo particolarissimo bonus la propria automobile diventerà una moderna auto elettrica. Lo scopo di questo bonus chiaramente non è quello di aiutare il mercato dell’automobile in crisi ma è quello di consentire a quanti più italiani sia possibile di passare alle elettrico. Infatti in realtà pochi italiani sono convinti a passare all’elettrico ma in questo modo anche chi è più dubbioso potrà passare all’elettrico senza cambiare la sua vettura.

I vantaggi di questo bonus

Nonostante i bonus auto siano importanti, le auto elettriche sono ancora costose e quindi tanti italiani non userebbero quel canale per approcciarsi all’elettrico. Questo bonus innovativo vine incontro proprio a questi italiani ed è certamente un’idea lungimirante.