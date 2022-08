Vacanze: arrivano i ricchi bonus ma anche le truffe, italiani risparmiano tanto ma rischiano

Il vecchio bonus vacanze non è stato confermato ma in compenso arrivano nuovi bonus regionali in grado di aiutare le famiglie ad andare in vacanza.

Ma tra bonus regionali ed offerte speciali si rischia anche di incappare in pericolose truffe e quindi è il caso di stare molto attenti.

Per gli italiani quest’anno andare in vacanza è diventato veramente difficile. Gli stipendi sono sempre più bassi e precari ma è soprattutto il costo della vita ad essersi impennato.

I ricchi bonus regionali

Dunque gli italiani per riuscire ad andare in vacanza sono alla ricerca di bonus.

Se è vero che il vecchio bonus nazionale non è più attivo è vero anche che alcune regioni mettono in campo bonus veramente interessanti. La regione Lazio eroga addirittura €450 per chi decide di andarci in vacanza. Questo bonus da €450 è aperto a tutti gli italiani. Infatti qualsiasi italiano che decida di andare in vacanza nel Lazio può beneficiare di questo bonus che arriva ben 450€. Questo bonus è stato creato dalla regione Lazio e tantissime strutture ricettive della regione vi hanno aderito. Quindi andando sul sito della regione si potrà scegliere una delle tantissime strutture ricettive che partecipano al bonus e quindi godere di questo sconto veramente allettante.

Bonus ma anche truffe

Ma anche altre regioni italiane mettono in campo bonus ed aiuti per attrarre gli italiani. Come sappiamo il comparto del turismo è un comparto importantissimo e non stupisce che le regioni italiane cerchino di attirare i visitatori presso di loro. Per i cittadini è sicuramente un’occasione di risparmio. Ma in queste ultime settimane tantissime truffe si stanno evidenziando proprio nell’ambito delle vacanze. Infatti oggi con Internet è facile prenotare case delle vacanze online senza averle mai neppure viste.

Come difendersi

Purtroppo però spesso queste prenotazioni si rivelano foriere di truffe. Infatti anche sui siti più sicuri ci sono degli utenti che riescono ad avere delle recensioni positive fasulle e quindi ad attrarre verso le loro frodi ignari visitatori. Quindi quando si prenotano le vacanze online oppure si prenota una casa al mare online è sempre molto importante stare attenti. Infatti anche sulle piattaforme più diffuse e controllate non mancano utenti in malafede. Ma vediamo come fare a difendersi. Innanzitutto è molto importante evitare siti poco noti o poco frequentati. Qualsiasi acquisto relativo alle vacanze andrà fatto su piattaforme assolutamente note e diffuse. Ma anche su queste piattaforme è molto importante stare attenti alle recensioni ricevute dagli utenti. Infatti gli stessi siti mettono in guardia da utenti molto abili a crearsi delle recensioni fasulle.