Un controller Playstation per il tuo iPhone; ci pensa Backbone con questo gioiellino

Si ispira al design del controller wireless PS DualSense™, e si chiama Backbone One. Questo controller per smartphone offre agli utenti controlli tattili per migliorare la loro esperienza di gioco su iPhone®. E’ possibile all’app PS Remote Play e sarà così possibile giocare ai giochi PlayStation® ovunque con facilità. Basta collegare iPhone al Backbone One e iniziare a giocare.

E’ così che si legge sul sito ufficiale di BackBone, l’azienda che ha prodotto un controller per PlayStation da applicare al proprio iPhone (o anche al proprio smartphone Android, va detto) per poter giocare ai maggiori titoli di videogame di PlayStation da qualunque postazione.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione da Sony, azienda produttrice delle PlayStation, e dalla BackBone, che offre il dispositivo innovativo in due colori, nero e grigio, e che in Italia è in vendita online al prezzo di 119 euro iva inclusa.

BackBone One PlayStation, i vantaggi di acquistarne uno

L’acquisto di un controller BackBone One PlayStation non va soltanto ad arricchire il proprio iPhone di un accessorio in più che lo rende un controller a tutti gli effetti, ma ha anche dei vantaggi che vanno ben oltre il comparto hardware.

L’acquisto di un controller BackBone One PlayStation infatti offre la possibilità di accesso gratuito a oltre 350 giochi PlayStation, oltre a altri vantaggi come l’accesso gratis per un mese a Discord Nitro e ad Apple Arcade, a patto che gli abbonamenti non siano stati attivati in precedenza.

Tante le funzioni del device, che ha un design pieghevole e compatto, ha una low latency connection, permette di giocare a qualunque giochi consenta l’abbinamento di un controller, cattura clip di gioco e screenshot, ha un jack per cuffie da 3,5 mm ed ha una modalità di ricarica universale.

Il dispositivo BackBone ha 93,9 mmd di altezza, 176,2 mm di larghezza quando è piegato e 257,6 mm in massima estensione, e pesa a malapena 138 grammi.

Tra i tasti di controllo ce ne è uno che permette di lanciare in automatico l’app BackBone, un altro che consente di registrare il gioco e poi un altro per disattivare l’audio anche durante un gioco.

Tra le specifiche generali, vediamo che ha una porta lightning per la ricarica pass-through del telefono tramite cavo lightning standard, un ingresso cuffie da 3,5 mm per cuffie con o senza microfono e il fatto che non abbia una batteria.

Il dispositivo infatti si ricarica tramite il telefono, utilizzandone peraltro pochissima energia per poter assicurare delle sessioni di gioco molto lunghe così da non dover essere interrotte per mancanza di energia.

