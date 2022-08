Attenzione a queste app, alcuni utenti hanno già perso i propri risparmi, conti in banca in pericolo

Sono ritornate a minacciarci alcune applicazioni del Play Store che potrebbero arrecarci dei danni non indifferenti, e la situazione – dato quanto riferito – non pare essere delle migliori propriamente per questa ragione. È anche ovvio che non dovremo preoccuparci della prima segnalazione effettuata, ma è anche vero che sarà necessario stare molto attenti a quello che bisognerà fare per non cadere in trappola. Ma di che tipo di applicazioni stiamo parlando in questo caso, e quanto possono essere pericolose effettivamente?

Tutti noi che utilizziamo Android dovremo cominciare a stare molto più attenti del solito: una nuova ricerca effettuata sulla sicurezza di Trend Micro suggerisce che una serie di app contagocce, caricate da malware, puntino a rubare i nostri dati, come anche informazioni bancarie, PIN, password e altro ancora. Questi software, inoltre, possono pure intercettare i messaggi di testo del cellulare e renderlo infetto da malware dannoso.

Le applicazioni sono in grado di aggirare la sicurezza del Play Store di Google mentre trasportano i malware in questione, i quali tendono a radicarsi in alcune app dropper. Gli esperti al riguardo hanno scoperto che si tratti di un elenco di 17 app di questo tipo che potrebbero essere installate sul telefono rubare le nostre info. Ma di quali si tratta? Vediamolo subito e senza ulteriori perdite di tempo.

Gli esiti delle ricerche effettuate e la lista delle applicazioni infette

Nel 2021 Trend Micro aveva trovato una nuova versione di nome DawDropper, disponibile su Google Play Store. Anche se Google le ha rimosse dal suo negozio virtuale, le applicazioni potrebbero essere ancora presenti sul nostro dispositivo Android, motivo per cui, se così fosse, dovremmo rimuoverle subito. Inoltre, secondo una pagina di supporto di Google, le app che clonano icone, loghi, design o titoli da altre app verranno bandite a partire dal 31 agosto.

Quanto detto include anche le VPN che utilizzano la classe “VPNService” per tenere traccia dei dati degli utenti o, peggio ancora, reindirizzare agli annunci per generare clic. Ma non è tutto quello che Google ha in programma di fare con gli annunci: il rapporto afferma che a partire dal 30 settembre, Google impedirà agli sviluppatori di trasmettere una pubblicità a pagina intera nei giochi per dispositivi mobili che non può essere chiuso dopo 15 secondi.

Avverrà la stessa cosa anche per gli annunci imprevisti che appaiono durante o prima della schermata di caricamento o prima dell’inizio di un nuovo livello sui dispositivi mobili. Ciò, anche se non sembra, potrebbe rivoluzionare del tutto la capacità di individuare le applicazioni malevoli, inoltre servirà pure per gestire meglio gli spot nei software stessi. Di seguito vi lasciamo l’elenco delle app malevoli: