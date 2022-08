Ecco 7 favolosi siti per vacanze Last Minute dove davvero si risparmia e si sceglie solo il meglio

Agosto, il mese delle vacanze per eccellenza, anche se molti italiani hanno deciso di anticipare le ferie: chi a giugno-luglio, chi a settembre. Ma l’ottavo mese dell’anno resta sempre quello più ambito e ricercato.

Molti hanno le idee chiare, tanti ancora no. Così ecco sette favolosi siti per vacanze Last Minute dove si prendono due piccioni con una fava: un alto risparmio e si sceglie solo il meglio.

Lastsecond è un sito ormai divenuto storico, è riuscito soltanto con il nome a superare lo storico last minute, che ha dato il “la” alla promo dell’ultimo momento per milioni di italiani, una vera e propria ancora di salvezza.

Da Alpitour a Poracci in viaggio

Con Alpitour si va ancora di lusso, soprattutto per coloro che scelgono una vacanza (anche all’ultimo momento) e non vogliono altri pensieri: tutto incluso, e i dubbi su cosa in ferie non ci sono più.

Diametralmente l’opposto di FlyKube, un portali per chi ama l’avventura, destinazioni a sorpresa o multi-destinazioni (tre giorni e due notti, in un massimo di cinque città), addirittura la possibilità di una destinazione remota a meno di 4 ore di macchina.

Per chi ama davvero le sorprese. Si scelgono i compagni di viaggio, le date e l’aeroporto di partenza. La destinazione sarà comunicata dalla società solo due giorni prima di salire a bordo.

Chiaramente, si tratta di un prodotto consigliato a persone con un approccio mentale flessibile e che amano l’imprevisto. Esistono, comunque, opzioni per escludere destinazioni o partenze in orari particolari. Tra i pacchetti più interessanti, Multidestinazione a sorpresa, che include due, tre, quattro o cinque destinazioni scelte da un elenco di venti in Europa. Parigi e Atene? Madrid, Londra e Amsterdam? Praga, Lisbona, Budapest e Copenhagen? Con un po’ di fatalismo, potrebbe essere un’esperienza da ricordare.

Con Piratinviaggio la vacanza diventa social, con la creazione di vere e proprie community. Con e-dreams di prenota voli last minute, con garanzia di un prezzo alquanto competitivo, prenotazione online veloce e assistenza clienti completa.

Voyage Privé ha bisogno di una registrazione, una sorta di club dove è anche possibile annullare la prenotazione senza giustificazione, fino a 48 ore prima della partenza. Il suo opposto è di facile comprendonio: si chiama Poracci in viaggio, ed il nome è tutto un programma, un portale perfetto per chi ha un budget ridottissimo, eppure riesce a togliersi dei grandi sfizi.

