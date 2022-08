Paramount+ arriva in Italia: dal 15 settembre a €7,99 al mese oppure €79 tutto l’anno

Seppur con numeri in calo, vedi Netflix, leggasi Disney+, e chi più ne ha più ne metta le piattaforme in streaming dominano ancora la scena degli appassionati di film, serie, eventi sportivi. Ora c’è un’offerta.

Dal 15 settembre arriva Paramount+: è una piattaforma streaming statunitense gestita da Paramount Streaming, divisione del gruppo Paramount Global, Lanciata originariamente come CBS All Access il 28 ottobre 2014, che ha deciso di cambiare nome sette anni dopo, a seguito della fusione fra CBS Corporation e Viacom.

Ci sono due modi per vedere un interessante palinsesto. Il primo pagando 7,99 euro al mese, oppure con la formula più conveniente di 79 euro tutto l’anno. Oppure essere un abbonato Sky, Cinema: già, Paramount+ sarà incluso nell’abbonamento senza costi aggiuntivi.

Paramount+ alla conquista dell’Europa

Oltre ottomila ore di contenuti di alta qualità. Si partirà subito col botto, con Top Gun: Maverick, HALO, The First Lady, Tulsa King, 1883 e Paw Patrol. Contenuti stranieri ma anche produzioni made in Italia: Corpo Libero, Circeo, Miss Fallaci e i film come 14 Giorni fra i più interessanti.

“Paramount+ sta rapidamente espandendo la sua presenza a livello globale, offrendo al pubblico una serie unica di contenuti, con le più grandi star e le più avvincenti storie globali e locali insieme su un’unica piattaforma”. Così Marco Nobili dà il benvenuto alla piattaforma in streaming statunitense.

“L’Italia non solo ha un’incredibile storia cinematografica, dai film di culto alle serie TV, ma è anche un mercato chiave per l’espansione globale di Paramount+ – spiega il Executive Vice President e International General Manager di Paramount+ – l’Italia si aggiunge a Germania, Austria, Svizzera e Francia, entro la fine dell’anno Paramount+ sarà presente in tutti i principali mercati europei”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, Middle East & Africa. “Paramount+ porterà al pubblico italiano un’offerta unica e mai vista di intrattenimento di qualità – assicura – fedeli ai valori di un brand iconico come Paramount, offriremo finalmente anche ai fan del nostro Paese in anteprima streaming il meglio del cinema e le nostre grandi serie originali per tutta la famiglia”.

Accanto alle produzioni globali di Paramount+, un occhio di riguardo a serie originali e tanto cinema made in Italy. “Abbiamo enorme rispetto per il potenziale dell’industria audiovisiva del nostro Paese e siamo onorati di poter collaborare con i talenti creativi e imprenditoriali che la rendono grande conclude Ondarza – grazie a questa collaborazione, stiamo dando vita anche in Italia a progetti innovativi e ambiziosi a marchio Paramount+ Original”.

