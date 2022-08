Il Paradiso delle Signore 7, lo spoiler dei due attori: l’amore tra Marco e Stefania finisce? La verità

Cosa accadrà all’amatissima coppia de Il Paradiso delle Signore, Marco di Sant’Erasmo e Stefania Colombo? A rivelarlo sono i due attori principali della serie di Rai Uno. Le loro parole.

In queste settimane si stanno girando le riprese delle nuove puntate della serie cult di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore. La settima stagione andrà in onda a partire da lunedì 12 settembre, sempre nella fascia oraria che va dalle 15.55, dopo il talk condotto da Serene Bortone, Oggi è un altro giorno.

Intanto, sui social, continua ad affiorare spoiler – più o meno presunti – sulle trame dalla prossima stagione. Particolare attenzione, chiaramente, ci sarà sulla coppia formata da Marco di Sant’Erasmo e Stefania Colombo, grandi protagonisti del finale della scorsa stagione.

Il nipote della Contessa Adelaide, dopo aver lasciato Gemma, ha dichiarato il suo amore alla figlia di Ezio, ma tra i due è appena iniziata. La figlia di Veronica, infatti, ha promesso vendetta, mentre Gloria – mamma di Stefania – si è costituita ai Carabinieri.

Cosa accadrà alla coppia nella prossima stagione

La coppia formata da Marco e Stefania non avrà vita facile, come è semplice ipotizzare. Da una parte l’ostilità della Contessa Adelaide, delusa dal comportamento di suo nipote, dall’altra l’astio di Gemma e Veronica. Inizialmente, infatti, si era anche ipotizzato un allontanamento della coppia da Milano, per vivere in tranquillità il loro amore, ma così non sarà. Ma cosa accadrà dunque? A rompere il silenzio è l’attrice Grace Ambrose, che interpreta Stefania Colombo, che ne ha parlato al sito Granelli – La serie.

Ha spiegato l’attrice: “Marco è il primo grande amore di Stefania, c’è un conflitto, si lascerà andare ma allo stesso tempo ci saranno dei motivi per cui si tirerà indietro”.

Le parole di Curià

Sempre nella stessa intervista è intervenuto anche l’attore Moisé Curià, ovvero il Marco di Sant’Erasmo de Il Paradiso delle Signore 7. Ha raccontato: “Ci sarà un colpo di scena importante che nessuno si aspetta”.

Di cosa si tratterà? Forse, nonostante le apparenze e le lotte, l’amore tra Marco e Stefania è destinato a finire in breve tempo? Staremo a vedere.