Alfonso Signorini, cinico e veritiero, rompe il silenzio su Totti e Blasi: “Menomale che ci sono”

In molti si sono chiesti come abbia fatto Alfonso Signorini, che con Ilary Blasi aveva co condotto l’Isola dei Famosi, a pubblicare il gossip dell’estate, ovvero le foto di Totti sotto casa di Noemi Bocchi. La risposta l’ha data lui stesso intervistato da Simona Ventura.

Alfonso Signorini conduttore dell’Isola dei Famosi, ma soprattutto direttore del settimanale di gossip Chi, intervistato da Simona Ventura nel corso della terza edizione di La terrazza della Dolce Vita, (rassegna che ha sede nel giardino del Grand Hotel di Rimini), ha parlato del gossip del momento, ossia la fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Proprio Chi è la rivista che ha pubblicato paparazzate inequivocabili di Totti sotto casa di Noemi Bocchi, (colei che è data come nuova fiamma del Pupone). La cosa ha fatto venire qualche dubbio, visto che Alfonso ed Ilary erano stati colleghi di lavoro in un’edizione dell’Isola dei famosi. Quindi in molti si sono chiesti come sia riuscito a farlo.

Lo ha spiegato lui, guardandosi bene dal dare giudizi personali sull’ex capitano giallorosso e sulla sua ex collega. Ha però descritto la vicenda in modo molto reale, (qualcuno ha azzardato cinico) , dal punto di vista degli addetti ai lavori della cronaca rosa.

Alfonso Signorini, cinico e veritiero? Le sue parole

Nel corso dell’intervista, Simona Ventura gli ha chiesto della crisi attraversata dalla carta stampata: “Se il mondo della carta stampata va a concludersi? Ma no, vive sempre di nuova linfa. E tu pensa che linfa c’hanno dato Francesco Totti e Ilary Blasi in questa estate. Quella è una coppia meravigliosa. Menomale che ci sono, sono come il Bue Apis per noi quindi menomale che li abbiamo. Quindi no, il gossip non si esaurisce”. Per “meravigliosa“, forse Signorini intendeva per il suo giornale, e comunque per il mondo del gossip in generale, che per quella separazione sforna articoli su articoli, molto letti e cliccati. Insomma nasce forse da qui l’appellativo di “cinico“, ma parlando concretamente per il giornale di cui è direttore, è stato un vero colpaccio.

Il GFVip, una scommessa vinta

Il discorso si è poi spostato sul Grande Fratello Vip che Signorini conduce da quattro anni. “Ho rischiato molto sulla mia pelle, non era facile (…) Non era facile per tante ragioni: perché il programma, una volta che l’ho preso in mano, volevo stravolgerlo e l’ho fatto (…) Non era facile neanche vedere per la prima volta nella storia del reality un conduttore uomo… quindi non c’era neanche l’appeal della bella donna, del look” ha detto.

Infine Simona Ventura a provato a far uscire dalla bocca (cucita) di Signorini qualche nome sulla prossima edizione. Ma da vecchio volpone ha lasciato scivolare il discorso. Le sue uniche parole sono state: “I veri colpi non sono stati ancora annunciati”.