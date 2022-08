Totti e Ilary spunta la clausola per la separazione | Oltre ai milioni da dividere ci sarebbe…

Tra ville e società sono tante le cose che Francesco Totti e Ilary Blasi devono dividersi nella separazione, ma spunta ora una clausola importantissima che “bloccherebbe letteralmente” uno dei due.

Le separazioni oltre che essere eventi dolorosi sono anche molto complicate, quello che sembrava tutte rose e fiori negli anni del matrimonio, nella separazioni diventano spine.

Parlando poi di due personaggi come Ilary Blasi e Francesco Totti che oltre ad essere due personaggi pubblici famosissimi, hanno un patrimonio non indifferente da dividersi le cose si complicano. Oltretutto molte delle proprietà sarebbero anche cointestate quindi ancora più difficili da separare.

Ma, e lo sanno bene chi si è separato, è la gestione dei figli che crea più problemi. Ilary e Totti ne hanno 3, Cristian, Chanel e Isabel, che hanno rispettivamente 17, 16 e 6 anni. E gestire le visite, le feste, e tutto quello che comporta la loro vicinanza, non deve essere semplice.

Totti e Ilary spunta la clausola per la separazione. Cosa hanno deciso

Nei giorni scorsi si era parlato della voglia di Ilary Blasi di traslocare a Milano. La giusta soluzione per agevolare il lavoro visto che il quartier generale di Mediaset è a Cologno Monzese. Ma su questo Francesco Totti, papà legatissimo ai suoi figli avrebbe, a quanto si dice, puntato i piedi. Sarebbe questa la condizione ferrea per la separazione, che i figli rimangano a Roma, e secondo un’indiscrezione riportata da Repubblica, nella maxi villa all’Eur. Se fosse così non sarebbero i ragazzi a trasferirsi a giorni alterni a casa di mamma e papà, ma Ilary e Totti ad alternarsi nella villa, magari secondo i rispettivi impegni lavorativi. Totti è ben stabile con i suoi affari a Roma, e sarebbe Ilary, confermata ancora per la prossima edizione de L‘Isola dei Famosi, a viaggiare avanti indietro per Milano. E ipotizzando questo, sarebbero in quelle settimane che Totti si trasferirebbe nella villa.

Il patrimonio dei due

Deciso quello che dovrebbero fare con i figli, ci sarebbe, come detto, l’immenso patrimonio da spartire. Si tratterebbe di sette società, tra cui una holding con patrimonio da sette milioni di euro, con azioni intestate ai due, ma anche ai loro parenti, tra cui la madre, il fratello e il cugino del Capitano.

Poi ci sono gli immobili, tra cui la mega villa da 1500 metri quadrati e 36 stanze. C’è poi la casa a Sabaudia e l’appartamento a Casal Palocco, dove Totti viveva prima del matrimonio con la Blasi. Senza dimenticare i guadagni milionari dell’ex copia: un tesoro che si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro.