Sabrina Salerno, a 54 anni è lei la regina dell’estate: lo scatto in bikini total white è da urlo

La conduttrice e showgirl Sabrina Salerno ha incantato i social e i suoi followers con alcuni scatti in bikini dove si mostra in tutta la sua bellezza. Eccoli.

Lei è una delle cantanti, showgirl e conduttrici, nonché star dei social, più amate e seguite dal grande pubblico. Vero mito degli anni ’80 e ’90, negli ultimi anni sta vivendo una seconda giovinezza artistica, e non solo.

Stiamo parlando di Sabrina Salerno che recentemente abbiamo visto protagonista dapprima di Ballando con le Stelle e poi Name That Tune – Indovina la canzone, in onda su Tv8.

Intanto, la conduttrice e cantante, si sta godendo le vacanze e continua a regalare ai suoi followers bellissimi scatti, come questi.

La foto di Sabrina Salerno

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, dove vanta oltre 1,2milioni di followers, Sabrina Salerno si è mostrata in tutta la sua bellezza stregando i suoi fan. La cantante, in bikini total white, si è mostrata in tutta la sua bellezza: fisico scultoreo, la showgirl indossa un fiore nero, e di fatti scrive: “Black flower”. Tantissimi i like e le reaction al post.

Nuovi progetti tv

Dopo la partecipazione, già accennata, a Ballando con le Stelle della scorsa stagione, Sabrina Salerno potrebbe presto partecipare ad un nuovo show in prima serata. La cantante e showgirl è stata accostata a diversi programmi ma, almeno per il momento, non ci sono ufficialità in merito. Si è parlato della settima edizione del Grande Fratello Vip, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini, ma l’idea sembra essere scemata.

Il nome di Sabrina Salerno è poi finito tra i papabili di due programmi che andranno in onda su Italia Uno. Il primo è il reality La Talpa, che tornerà dopo diversi anni di assenza sulle reti Mediaset; il secondo è Back to School, che sarà condotto da Federica Panicucci, la quale andrà a sostituire Nicola Savino.