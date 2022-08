Il Paradiso delle Signore 7, spoiler: l’arresto che sconvolgerà la borghesia milanese | Proprio lei dietro le sbarre

Un arresto clamoroso che sconvolge la Milano bene de Il Paradiso delle Signore 7 e che segnerà la vita di molto: ecco cosa accadrà nella prossima stagione.

Proseguono in queste settimane le riprese delle nuove puntate della settima stagione dell’amata serie cult di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore. La nuova stagione prenderà il via lunedì 19 settembre e, a quanto si apprende, dovrebbe fare una pausa – o essere spostato d’orario – a novembre e dicembre, quando verranno trasmessi i Mondiali di calcio in Qatar.

In questi giorni, pagine social – ma anche gli stessi attori de Il Paradiso delle Signore – hanno pubblicato alcuni spoiler sulle nuove puntate. Ci saranno incredibili ritorni, come quello di Quinto, interpretato dall’attore Cristiano Caccamo, ma anche dolori addii, come quello di Beatrice Conti e Dante Romagnoli.

Oggi però ci concentreremo sulla famiglia Colombo che è stata grande protagonista della scorsa stagione, in particolare su Gloria Moreau. Ma non solo: nell’ultima puntata della serie, Marco di Sant’Erasmo ha lasciato Gemma per correre da Stefania, dichiarandole il suo amore.

Cosa accadrà a Gloria

Dicevamo della capo-commessa del Paradiso, Gloria. Quest’ultima, in passato, per sfuggire ad un’accusa di omicidio, aveva lasciato Ezio ed era partita per Milano sotto falso nome. Un segreto custodito negli anni ma scoperto da Gemma, la quale ha cercato di ricattare la donna chiedendole di interferire nella neo relazione di sua figlia con Marco. Il gesto di Gloria, quello di consegnarsi volontariamente ai Carabinieri, era l’unico modo per salvare sua figlia dalla morsa del ricatto.

Da quanto trapela dagli scatti diffusi in queste ore in rete, Gloria dovrebbe essere tratta in arresto nel Circolo, dinanzi a tutta la borghesia milanese. Ma soprattutto, davanti a sua figlia Stefania, al suo compagno Marco e ai parenti di quest’ultimo, ovvero la Contessa di Sant’Erasmo e altri.

In un altro scatto diffuso sui social, invece, si vede Ezio in carcere, probabilmente in visita a Gloria. Ed è questo un altro punto cruciale della trama: il piano di Gemma, con l’appoggio di Veronica, non farà altro che fare avvicinare il Colombo alla sua ex compagna. Non solo: scopriremo che le accuse del passato per Gloria coinvolgono lo stesso Ezio.