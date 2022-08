Cesare Cremonini e Martina Maggiore sono tornati insieme: l’indizio social non lascia dubbi

Dopo appena un mese dalla rottura, l’ex frontman dei Lunapop e Martina Margaret Maggiore sarebbero tornati sui propri passi.

Due Premi Lunezia, cinque Music Awards, un Nastro d’argento alla migliore canzone originale, un primo posto al Festivalbar e milioni di dischi venduti: parliamo di Cesare Cremonini, l’artista che ha fatto sognare intere generazioni con le sue dediche d’amore uniche nel loro genere.

Ma non è della sua carriera che vogliamo parlare oggi, quanto proprio delle questioni di cuore. Ad accendere in questo senso i riflettori sull’ex frontman dei Lunapop nelle ultime ore è stata la nota pagina The Pipol Gossip, che ha riportato la notizia secondo la quale l’artista bolognese e Martina Margaret Maggiore sarebbero tornati insieme.

Solo poche settimane fa, era stata annunciata la fine della loro relazione che durava oramai da due anni e mezzo, ma a conti fatti quella che doveva essere una rottura si sta rivelando poco più che un graffietto.

Ritorno di fiamma per Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore: la notizia

“Possiamo confermare al 100% che i due sono tornati ad essere una coppia tant’è che in questo momento si trovano insieme a Maratea”, si legge su The Pipol Gossip. Cesare Cremonini, infatti, è stato l’ospite speciale dell’ultima serata del Marateale – Premio internazionale Basilicata che si è svolto a Maratea, all’Hotel Santavenere, e che ha visto la presenza di svariati protagonisti del mondo della tv, del cinema, della musica e dello spettacolo. Proprio in questa occasione, il sindaco Daniele Stoppelli ha conferito al cantautore la cittadinanza onoraria di Maratea, per il forte legame affettivo che lega l’artista a questa città.

Cesare Cremonini a Maratea insieme a Martina Margaret Maggiore?

Stando alle indiscrezioni della pagina di gossip, dunque, Cesare Cremonini avrebbe preso parte all’evento accompagnato da Martina Margaret Maggiore. Che i due siano effettivamente tornati insieme, al momento, non è una notizia confermata. Ed è anche difficile immaginare che sarà il cantante, nell’eventualità che fosse vero, a ufficializzarla. Quando lo scorso 29 giugno Martina Margaret Maggiore aveva parlato della fine della loro storia, facendo allusioni a dei sospetti tradimenti e dando quindi maggiore adito alle voci che circolavano già da tempo nel panorama bolognese, l’artista ha preferito non esporsi e mantenere la riservatezza. Non è da escludere, quindi, che anche in questo caso sceglierà il silenzio e terrà la sua vita privata lontano dal chiacchiericcio dei social network. Del resto, i due continuano a non seguirsi reciprocamente su Instagram e questo fa pensare che una riappacificazione completa sia ancora lontana.