“Tradimento e crisi tra i due”, Sangiovanni e Giulia Stabile cosa è accaduto davvero? Tutta la verità

Un vero e proprio “caso” costruito intorno alla coppia più amata della 20esima edizione di “Amici”.

Finire nel mezzo di pettegolezzi che non si sa bene da dove siano venuti fuori è forse una delle peggiori condanne che chi si trova a vivere la popolarità è costretto ad affrontare quotidianamente. Con i riflettori puntati addosso 24 ore su 24, per quelle che sono chiamate celebrità la privacy rimane un concetto molto nebuloso. Così come quello di “verità”.

A fare i conti con questo effetto collaterale della fama sono stati, negli ultimi giorni, Sangiovanni e Giulia Stabile. Intorno alla coppia più amata della 20esima edizione di “Amici” sembra essere stato creato un vero e proprio “caso” senza che ci fossero prove, testimoni e men che meno fatti.

Il motivo? Probabilmente quello che anima qualsiasi gossip: ovvero, sbalordire e alimentare il chiacchiericcio vuoto e spicciolo. E a subirne le conseguenze, alla fine, non sono altri che i diretti interessati, privati della riservatezza dei loro sentimenti, delle loro difficoltà e dei loro turbamenti interiori.

Sangiovanni, Giulia e quel bacio mai dato

Ebbene, la notizia che Sangiovanni e Giulia Stabile si sono visti piovere addosso è stata quella di un tradimento seguito dalla fine della loro relazione. A dare adito a queste supposizioni, il fatto che i due abbiano deciso di trascorrere le vacanze lontani e che il cantante abbia preso parte al celebre evento di beneficenza di LuisaViaRoma, tenutosi in questi giorni a Capri, senza la sua dolce metà. Anzi, addirittura nel corso della serata l’ex concorrente di “Amici” avrebbe dato un bacio a un’altra ragazza ospite alla cena. Tutto sorprendente, se non fosse che quel bacio non è mai stato scambiato ma che i due si sono ritrovati semplicemente a chiacchierare.

Le parole di Giulia Stabile e Sangiovanni

Insomma, tanto rumore per nulla. Soltanto una pioggia di critiche e false accuse da digerire per due artisti che si amano sinceramente sempre. Proprio in una recente intervista rilasciata al Corriere, Sangiovanni aveva dichiarato: «Giulia mi dà tanto, mi fa stare bene, mi vuole molto bene: è bello essere voluti bene ed è bello anche ricambiare il bene quando te ne vogliono così tanto». E la stessa Giulia aveva, in un certo senso, confermato nel corso della sua intervista a Fanpage: «Ho conosciuto Sangiovanni a un’età consapevole e sono consapevole che sia per me la persona giusta. Quindi, ‘sì, Sangiovanni è la persona con la quale vorrei avere una famiglia. Ho al mio fianco una persona che mi fa credere tanto nell’amore». Alla giovane coppia, quindi, non rimane che rivolgere i migliori auguri e l’invito a tenere duro nel difficile mondo dello spettacolo!