Grande Fratello Vip 7, torna Giulia Salemi ma i social mugugnano | Il suo ruolo

Oramai i telespettatori non stanno più nella pelle! L’inizio del Grande Fratello Vip 7 è (quasi) alle porte, e la curiosità di scoprire tutte le novità della prossima edizione è sempre più insostenibile. Nelle ultime ore, sempre a proposito del noto reality, è trapelato nuovamente il nome di un’ex concorrente la quale, quest’anno, potrebbe ricoprire un ruolo d’eccezione. Il suo nome è Giulia Salemi.

Giulia è una giovane influencer e conduttrice di origine iraniane, appassionata di moda e make up e con un seguito sui suoi canali social degno di nota. Il profilo Instagram della Salemi, infatti, è seguito da quasi due milioni di follower che, ogni giorno, sostengono e fanno il tifo per la loro beniamina.

Nonostante la sua giovane età, Giulia Salemi ha già raggiunto numerosi traguardi professionali i quali, ad oggi, l’hanno condotta alla creazione di una sua linea di costumi, alla conduzione di numerosi programmi (trasmessi sia in chiaro sia su Mediaset Play) e la partecipazione ad alcune dei reality più seguiti dagli italiani.

Giulia, infatti, ha partecipato per ben due volte al Grande Fratello Vip, programma grazie al quale ha anche trovato il suo attuale fidanzato, Pierpaolo Pretelli. Ma a proposito di GF, secondo alcune recenti indiscrezioni, sembra che la giovane conduttrice potrebbe tornare a far parte del noto reality anche per la settima edizione, ma con un nuovo ruolo d’eccezione. Scopriamo insieme tutto quello che, per il momento, c’è da sapere.

Nuovo progetto in arrivo per Giulia Salemi?

Il Web e i social, si sa, ci regalano sempre grandi emozioni… e grandi indiscrezioni! Di recente, infatti, la pagina Instagram “thepipol_tv” ha pubblicato un post nel quale viene illustrato il possibile nuovo progetto lavorativo della bella Giulia Salemi. Ecco, a tal proposito, quanto si legge nella suddetta pubblicazione: “Al momento è solo un rumors, ma pare che Giulia Salemi, nel prossimo Grande Fratello Vip, potrebbe avere un ruolo in studio, nel backstage, con i coinquilini appena eliminati. Questo rumors al momento è un’idea in corso che potrebbe fortemente concretizzarsi”. Rivedremo, dunque, Giulia Salemi al GF Vip 7? Per scoprirlo… stay tuned!

Non solo lavoro

Come precedentemente accennato, Giulia Salemi è stata una delle concorrenti del GF Vip per ben due volte. Nel corso della sua ultima partecipazione – avvenuta nel 2020 – l’influencer ha conosciuto Pierpaolo Pretelli, anch’esso ex gieffino, con il quale ad oggi è ancora sentimentalmente legata.

La loro storia d’amore, così come si evince dai loro rispettivi profili social, prosegue a gonfie vele, tanto che c’è chi sostiene, come l’aggiornatissimo portale Dagospia, che la coppia sarebbe pronta a giurarsi amore eterno e pronunciare il fatidico “sì”.