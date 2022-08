“Clima gelido”, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono incontrati: ecco cosa si sono detti i due

Dopo diverse settimane dall’annuncio, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono rincontrati e parlati: ecco tutto quello che è successo tra i due.

Non è certo scemata l’attenzione mediatica negli ultimi giorni per quello che, in diversi, hanno già battezzato come la rottura più incredibile degli ultimi vent’anni. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono detti addio e con loro hanno spezzato i cuori di tantissimi fan.

Sin dalla pubblicazione dei due comunicati è stato palese agli occhi del grande pubblico il diverso approccio all’onda mediatica dei due. L’ex numero dieci della Nazionale e della Roma ha scelto un basso profilo – e, a quanto si mormora, si sarebbe pentito di questo – mentre la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha continuato ad usare i social.

Ilary Blasi, nelle scorse settimane, è volata in Tanzania, in compagnia di Cristian, Chanel e Isabel, figli dell’ormai ex coppia, mentre Francesco Totti è rimasto a Roma.

La casa di Sabaudia

La scorsa settimana, invece, la conduttrice Mediaset ha pubblicato una serie di scatti sulla spiaggia di Sabaudia. Ilary Blasi è rimasta sul litorale laziale per diversi giorni, mentre Francesco Totti è rimasto a casa all’Eur. Stando a quanto racconta Il Corriere della Sera, però, i due si sarebbero incontrati ieri. L’ex Capitano della Roma, infatti, sarebbe approdato a Sabaudia, dove la famiglia Totti – Blasi ha una storica residenza, per trascorrere le vacanze, mentre la conduttrice sarebbe tornare a Roma. Tra i due, racconta il Corsera, il gelo.

A stento si sarebbero parlati, limitandosi ad un saluto, o meglio un: “Arrivederci”. Francesco Totti trascorrerà dunque le vacanze insieme a Chanel e Isabel – rimaste a Sabaudia – mentre Cristian tornerà nel weekend, in quanto impegnato con gli allenamenti dell’under 17 della Roma.