“Ricoverata contro la sua volontà”, che fine ha fatto l’attrice Claudia Cardinale? L’inquietante rumors

Il mondo del cinema italiano, negli anni, ha visto la nascita di attori dal talento eccezionale. Tra essi non possiamo di certo non citare la meravigliosa Claudia Cardinale la quale, lo scorso 15 aprile, ha compiuto 84 anni.

Claudia, infatti, è nata a Tunisi il 15 aprile 1938 da genitori italiani e, negli anni, ha imparato a parlare fluentemente ben cinque lingue: il francese, l’italiano, lo spagnolo, l’inglese e l’arabo tunisino. La sua carriera da attrice è iniziata molto presto e, grazie al suo innato talento e alla sua naturale bellezza, è riuscita a diventare una delle personalità più celebri e apprezzate dai telespettatori italiani e non solo.

Nel corso della sua carriera, la Cardinale ha partecipato a numerose pellicole, tutte di grande successo, sia cinematografiche sia televisive. Tra esse possono essere annoverate I soliti ignoti (1958); Il gattopardo (1963); Gesù di Nazareth (1977) e molte, molte altre. Le sue interpretazioni più belle, inoltre, sono state degnamente omaggiate, grazie ai premi e ai riconoscimenti che Claudia ha conquistato grazie alle sue innegabili capacità attoriali.

Di recente, però, una particolare indiscrezione sul suo conto sta facendo preoccupare tutti i suoi innumerevoli fa. Sembra, infatti, così come rivelato da un noto portale, che Claudia Cardinale sia stata ricoverata in una casa di riposo contro la sua volontà. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Le ultime notizie su Claudia Cardinale

L’ultima pubblicazione social di Claudia Cardinale risale allo scorso 26 aprile, giorno in cui l’attrice ha condiviso con i suoi follower questa meravigliosa foto in bianco e nero. Nei mesi successivi le apparizioni pubbliche delle celebre attrice sono andate via via diminuendo e, di recente, Dagospia ha diffuso una preoccupante notizia. Ecco, a tal proposito, quanto riportato dal noto portale: “Si sparge sempre di più la voce che Claudia Cardinale non viva più nel suo appartamento parigino. Sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, secondo una sua amica romana, in una casa di riposo nella provincia francese”.

Una strada in suo onore

Claudia Cardinale è stata, ed è tutt’ora, una vera e propria icona, sia per la sua bellezza sia per il talento da lei posseduto, tanto che il quartiere tunisino “La Goletta”, nel quale l’attrice è cresciuta, ha voluto dedicarle una strada in suo onore.

Tale celebrazione si è tenuta lo scorso 29 maggio, alla quale Claudia Cardinale ha presenziato personalmente. Ad oggi, per ciò che concerne l’indiscrezione lanciata da Dagospia, non vi sono ulteriori aggiornamenti.