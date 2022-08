Inter in pericolo, il Chelsea piomba su un gioiello nerazzurro: incredibile scenario

I Blues di Tuchel sembrano seriamente interessati a portare a Londra uno dei gioielli nerazzurri e ha presentato un’offerta ufficiale.

Il Chelsea di Thomas Tuchel ha presentato all’Inter di Simone Inzaghi un’offerta ufficiale per un suo giocatore.

I rapporti tra le due società sono più che mai rosei dopo le trattative che hanno portato prima a Londra poi nuovamente a Milano Romelu Lukaku, ma tante volte negli anni passati Inter e Chelsea si sono incontrate sul mercato, come per l’arrivo a Londra di Quaresma o quello, anche in quel caso con biglietto di andata e ritorno, di Hernan Crespo.

I blues hanno perso due difensori centrali in questa finestra di mercato, Andreas Christensen, trasferitosi al Barcellona, e Antonio Rudiger, che ha preso invece la strada del Real Madrid, entrambi andati via a parametro zero. Intanto dal Napoli è arrivato Koulibaly, ma uno degli obiettivi primari dei Blues, Joules Koundé del Siviglia, ha scelto anche lui la destinazione Blaugrana. Gli occhi del Chelsea sono dunque inevitabilmente puntati su Milan Skriniar, visto anche il raffreddamento della pista PSG.

MPV dei playoff

Il giocatore che però i Blues sarebbero interessati a portare a Londra non è il centrale difensivo slovacco ma un gioiellino della primavera nerazzurra. Stiamo parlando del classe 2003 Cesare Casadei.

Il giovane della primavera interista è già nel giro della nazionale giovanile, con cui lo scorso giugno ha anche disputato i campionati europei che l’Italia ha perso in semifinale contro l’Inghilterra.

Con l’Inter Primavera il giocatore ha vinto il campionato, rendendosi protagonista nella fase finale della stagione e venendo eletto MVP dei play-off scudetto. Suo il gol che nella finale ha agguantato il pareggio portando l’Inter ai supplementari, ed in 30 partite di regular season ha segnato la bellezza di 14 gol, niente male per un centrocampista centrale!

Il Chelsea voleva già inserirlo nella trattativa che ha riportato Romelu Lukaku all’Inter, così come il Torino voleva prenderlo in caso di buon esito della trattativa Bremer, che è poi finito alla Juventus. L’offerta ufficiale giunta ai nerazzurri è di circa 8 milioni di euro e L’Inter sta facendo i suoi ragionamenti, ma difficilmente vorrà privarsi del suo gioiello senza inserire una clausola di recompra, proprio come nel caso dell’affare con i granata per il centrale brasiliano.

In nerazzurro considerano Casadei veramente un diamante grezzo e non si vuole avere più uno Zaniolo bis in casa Inter. Vedremo se si riuscirà a resistere alle lusinghe inglesi o se il calcio italiano dovrà dire addio prematuramente ad uno altro dei suoi talenti.