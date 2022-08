Napoli, tra Simeone e Petagna spunta una proposta incredibile

Il Napoli di Luciano Spalletti inizia a prendere forma. La mini rivoluzione andata in atto in questa sessione di mercato non scompone il tecnico che rimane fiducioso sul futuro della sua squadra.

Un rinforzo in attacco potrebbe presto arrivare in azzurro con una trattativa clamorosa.

Spunta una candidatura inaspettata per l’attacco del Napoli: ecco i retroscena

Continuano le trattative, la rosa prende forma

Il Napoli di De Laurentiis e Spalletti sta cercando, in questa fase di mercato, di recuperare il terreno perso rispetto alle concorrenti. I partenopei, infatti, alle prese in precedenza con rinnovi e addii stanno affondando adesso i colpi di cui la squadra azzurra aveva bisogno. È fatta per l’arrivo di Min-jae Kim, difensore sudcoreano classe ’96 dal Fenerbahce. Il gigante asiatico era in cima alla lista di Spalletti per il dopo Koulibaly che ha convinto il presidente a pagare ai turchi la clausola e battere così la concorrenza dello Stade Rennais. Poco prima del sudcoreano, sempre nel reparto arretrato, è arrivato il norvegese Leo Ostigard dagli inglesi del Brighton che completa di fatto il pacchetto dei centrali a disposizione del tecnico di Certaldo.

Serve una mossa in attacco: il calciatore si propone a Spalletti

A tenere banco adesso in casa Napoli è la questione attaccante. I partenopei stanno, infatti, cercando un centravanti che possa far rifiatare Victor Osimhen. L’indiziato numero uno è Giovanni Simeone dell’Hellas Verona ma prima di stringere per l’argentino si aspetta l’uscita di Petagna. Intanto arriva la candidatura di un giocatore che tempo fa è stato vicino al Napoli senza però riuscire mai a vestire l’azzurro. Si tratta di Mario Balotelli, attaccante in forza all’Adana Demirspor.

Il centravanti ex Milan e Inter ha incrociato la squadra di Spalletti in un’amichevole tra l’Adana Demirspor e il Napoli. Intervistato nel post-partita da Kiss Kiss Napoli ha rivelato di un siparietto avvenuto con il tecnico azzurro Luciano Spalletti. Ecco le parole di Super Mario: “A fine partita ho detto a Spalletti: ‘Se ti serve un attaccante ci sono’, lui ha riso. Napoli è una realtà bellissima e quando la prendi devi essere responsabile. Non tutti lo sono, se fosse per me sarei a Napoli da 10 anni“.

Balotelli attraverso una battuta si propone, dunque, al Napoli e chissà se Spalletti e De Laurentiis, viste le difficoltà ad inserire un attaccante in rosa, ci penseranno sul serio.