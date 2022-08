La Juve vuole sfoltire la rosa: arriva una pretendente per il calciatore

Tra le protagoniste assolute di questa sessione di mercato, la Juventus adesso pensa anche a sfoltire l’organico. Una squadra ha messo nel mirino uno dei calciatori bianconeri.

Tempo di dettagli per il mercato della Juventus che adesso spinge per cedere alcuni esuberi.

Cherubini e Arrivabene, dopo gli ottimi acquisti, dovranno confermarsi bravi a piazzare i calciatori in uscita.

Rosa alleggerita ma arriveranno altre cessioni

Prova a ripartire da un nuovo ciclo la Juventus di Max Allegri che, archiviate le due annate deludenti, vuole tornare subito al vertice. Cherubini e Arrivabene si sono resi protagonisti di numerose entrate volte a rilanciare il progetto juventino. Sono arrivati in bianconero, infatti, Bremer, Cambiaso e Gatti per la difesa, Pogba per la mediana e Di Maria per innescare Dusan Vlahovic.

Numerose, però, sono anche le uscite. In tanti hanno lasciato la Vecchia Signora. Chiellini, Bernardeschi, Dybala e Douglas Costa, nonostante storie e situazioni molto diverse tra loro hanno tutti lasciato la Juve a parametro zero. Mandragora è passato alla Fiorentina, Demiral è stato riscattato dall’Atalanta e i giovani Andrea Cambiaso e Filippo Ranocchia sono andati in prestito rispettivamente al Bologna e al Monza. La cessione più importante, e anche più remunerativa, è stata quella di Matthijs De Ligt che ha voluto cambiare aria e trasferirsi al Bayern Monaco di Julian Nagelsmann.

Ancora al lavoro per migliorare il centrocampo: la situazione

Continua il lavoro per rivoluzionare il reparto che più ha fatto storcere il naso a dirigenza e tifosi: il centrocampo. Arrivato Pogba, che sfortunatamente ha riscontrato un problema al menisco che lo terrà fuori per qualche mese, è stato trovato l’accordo per la risoluzione del contratto di Aaron Ramsey. Il gallese, però, non sarà l’unico centrocampista a lasciare i bianconeri. Tra i possibili partenti, infatti, c’è anche il francese Adrien Rabiot.

Secondo L’Equipe, infatti, l’ex centrocampista del Paris Saint Germain sarebbe finito nel mirino del Monaco che starebbe cercando un sostituto di Aurelien Tchouameni passato al Real Madrid. I monegaschi, attualmente impegnati nel playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven, tenteranno l’assalto al centrocampista bianconero solo nel caso in cui si qualificassero per la fase a gironi della competizione. Un altro ostacolo, inoltre, è rappresentato dall’alto ingaggio percepito da Rabiot. Per arrivare alla fumata bianca con il club del principato sarebbe, infatti, necessaria una decurtazione dell’ingaggio. Trattativa in salita, dunque, ma la Juventus continua ad osservare gli sviluppi per piazzare i suoi esuberi.