Napoli, in stand-by il rinnovo del calciatore: i retroscena dietro lo stallo

Non sono giorni facili per il Napoli che, a poche settimane dall’inizio del campionato, non ha ancora completato la rosa da consegnare a Luciano Spalletti.

Tra le varie trattative portate avanti ce n’è una in stallo che preoccupa, e non poco, i tifosi azzurri.

Il rinnovo di un calciatore è entrato in un pericoloso stand-by che presidente e direttore sportivo dovranno gestire al meglio.

In via di definizione alcuni affari, ma serve ancora qualcosa

Nelle ultime settimane il Napoli di Giuntoli e De Laurentiis ha deciso di dare un’accelerata al proprio mercato che rischia di bloccare la preparazione alla stagione portata avanti da Luciano Spalletti e dal suo staff. Sono arrivati Ostigard e Kim che si contenderanno un posto al fianco di Amir Rrahmani al centro della difesa, raccogliendo l’eredità lasciata da Kalidou Koulibaly volato al Chelsea. Eredità non ancora raccolta quella lasciata vacante dal pupillo del popolo napoletano Dries Mertens. Al momento le trattative con Deulofeu si sono bloccate, mentre continua a prendere quota la candidatura di Giacomo Raspadori. Per arrivare al giovane attaccante italiano, però, c’è da convincere il Sassuolo che vorrebbe trattenere Raspa vista la cessione di Gianluca Scamacca al West Ham.

Rebus portiere, chi arriverà alla corte di Luciano Spalletti?

Altro nodo di mercato da sciogliere in casa Napoli è quello che riguarda il portiere. Alex Meret dovrebbe essere il titolare designato e per questo i campani attendono di mettere nero su bianco il prolungamento di contratto. L’estremo difensore friulano, però, vorrebbe delle garanzie di titolarità dalla società senza la quale il rinnovo potrebbe non arrivare. Questa situazione porta il Napoli di fronte ad un bivio. La prima strada porterebbe di un numero 12 e la permanenza, con rinnovo, di Alex Meret. La seconda via, invece, conduce all’ingaggio di un nuovo numero uno e la conseguente cessione dell’ex Udinese. I nomi che rispondono a questo tipo di identikit sono tre: Keylor Navas, Kepa e Kevin Trapp.

Secondo Il Mattino, il portiere tedesco dell’Eintracht Francoforte potrebbe rapidamente scalare la classifica delle preferenze partenopee viste le difficoltà ad arrivare ai primi due.

Con la partenza di Meret la società di De Laurentiis potrebbe completare il reparto con Salvatore Sirigu del Genoa in pole come dodicesimo. Più indietro Neto del Barcellona e, la new entry, Ivica Ivusic portiere classe ’95 di proprietà dell’Osijek.