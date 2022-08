UFFICIALE addio alla Serie A per un top player, l’annuncio spiazza tutti

L’Atletico Madrid del Cholo Simeone ha ufficializzato l’arrivo di un giocatore che militava nel campionato italiano.

Spesa in Italia per l’Atletico Madrid di Simeone, che trova l’accordo per l’arrivo in Colchonero di un giocatore della nostra Serie A e ne annuncia l’arrivo ufficiale.

Stiamo parlando del terzino destro argentino in forza all’Udinese Nahuel Molina, che l’anno scorso ha vissuto una stagione strabiliante. Al suo secondo anno in Serie A l’ex Boca Juniors ha infatti impressionato tutti, spingendo come pochi sulla fascia destra e riuscendo addirittura a segnare 7 gol e a fornire 5 assist, risultando il difensore con più trasformazioni.

Un exploit che non è passato inosservato ai top club europei e italiani. Molti erano i club che avevano messo nel mirino il classe ’98 arrivato in Serie A a parametro zero nel 2020. L’Inter sembrava poter fiondarsi sul giocatore già lo scorso anno, prima di fare l’affondo decisivo per l’arrivo dell’esterno dell’Atalanta Robin Gosens. Anche la partenza di Perisic non ha portato all’affondo, dato che i nerazzurri hanno virato su Raoul Bellanova del Cagliari. Sul giocatore era fortissima anche la Juventus che però sembra è stata beffata dagli spagnoli.

Avventura in Liga

Accordo raggiunto tra Udinese e Atletico per il trasferimento al Wanda Metropolitano e ufficialità arrivata nelle ultime ore. L’argentino ha firmato un contratto per le prossime cinque stagioni e oltre ai 12 milioni di euro più 6 di bonus in bianconero arriverà il centrale difensivo argentino Nehuen Perez, classe 2000 valutato 10 milioni che già l’anno scorso era stato in prestito all’Udinese giocando in totale 22 presenze con la maglia dei friulani.

Molina sicuramente non si troverà solo a Madrid, dato che all’Atletico Madrid troverà molti suoi connazionali come Angel Correa, Rodrigo De Paul, trasferitosi anche lui la scorsa estate dall’Udinese all’Atletico Madrid, e proprio il tecnico ex Catania Simeone.

I Cholchoneros risolvono così il problema del terzino destro dopo aver perso l’ex Inter Vrsaljko, trasferitosi a parametro zero in grecia per giocare con la maglia dell’Olympiacos. Terzo acquisto di questa sessione estiva della squadra biancorossa, che ha già annunciato gli arrivi di Axel Witsel dal Borussia Dortmund e di Samuel Lino dal Gil Vicente.

Altra perdita pesante per il calcio italiano, che ha già ufficialmente salutato Kalidou Koulibaly, volato a Londra per vestire la maglia del Chelsea, e Matthijs De Ligt, che l’anno prossimo giocherà con la maglia del Bayern Monaco.