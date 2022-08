Cristiano Ronaldo perde la pazienza: lo sfogo del portoghese è durissimo

Cristiano Ronaldo ha perso la pazienza e si è lanciato in un durissimo sfogo. Le parole dell’attaccante del Manchester United hanno stupito tutti.

Il portoghese ha usato parole dure per esternare la propria frustrazione. Per l’ex Juventus è un’estate complicata: la situazione lo ha portato allo sfogo.

Cristiano Ronaldo è reduce da un’annata molto complicata: il portoghese, dopo una lunghissima trattativa, è tornato allo United durante la scorsa estate, ma la sua seconda avventura con i Red Devils è stata deludente. A livello personale, come solito, non ci sono stati problemi, ma il rendimento della squadra è stato inferiore alle aspettative. Gli inglesi, infatti, hanno mancato la qualificazione alla prossima Champions League e sono stati protagonisti di alcune sconfitte clamorose che hanno causato il malcontento della tifoseria. Il club, però, ha intenzione di rialzarsi in fretta e, per questo motivo, ha affidato la panchina ten Hag ed ha chiuso per tre innesti (Malacia, Martinez ed Eriksen). Nel frattempo, però, ha fatto rumore un duro sfogo di CR7.

Cristiano Ronaldo non ci sta: durissimo sfogo e attacco diretto

Come la scorsa, anche questa è un’estate difficile per Ronaldo. Un anno fa è stato vicinissimo al trasferimento al City prima di optare per il ritorno allo United, ma, come anticipato, ha vissuto una stagione deludente dal punto di vista collettivo.

Il club vuole ripartire per tornare a lottare per risultati prestigiosi, ma CR7 ha espresso la propria volontà di lasciare la squadra in questa sessione di mercato.

Il motivo, secondo le varie indiscrezioni, sarebbe principalmente uno: vuole giocare la Champions League. Il portoghese non ha intenzione di scendere in campo in Europa League e vorrebbe trasferirsi in un club che possa permettergli di calcare i migliori palcoscenici del calcio europeo. Tuttavia, il suo agente Jorge Mendes ha sondato varie destinazioni ricevendo risposte negative.

La questione sta facendo molto rumore anche sui social e diverse pagine stanno riportando le notizie che escono di giorno in giorno. Ronaldo ha dunque deciso di affrontare la situazione in prima persona e si è lasciato andare ad uno sfogo sotto ad un post di una fanpage.

“Impossibile non parlare di me un giorno. Altrimenti la stampa non guadagna soldi. Sapete che se non mentite non riuscite ad attirare l’attenzione delle persone. Continuate che un giorno indovinerete qualche notizia”: questo l’eloquente messaggio di Ronaldo su Instagram.

L’ex Real Madrid ha attaccato direttamente la stampa per le notizie che escono ogni giorno accusando di inventare e mentire. Dall’Inghilterra, però, le voci di mercato che lo coinvolgono non si placano: l’ultima indiscrezione lo avvicina addirittura allo Sporting, club portoghese che lo ha lanciato nel grande calcio.