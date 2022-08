Suarez, tutto pronto per il ritorno del Pistolero: “Ho un accordo con questo club”

L’attaccante uruguagio svincolatosi dall’Atletico Madrid ha trovato una nuova sistemazione. Chiusura attesa ad ore.

Luis Suarez, attaccante uruguagio svincolatosi dall’Atletico Madrid al termine del contratto con i Colchoneros ha annunciato la sua prossima squadra.

Il fenomenale centravanti è arrivato in Europa nel lontano 2006, quando il Groningen lo prelevò dal Nacional Montevideo, squadra nella quale è cresciuto, per circa 800 mila euro. Dopo appena un anno con la maglia bianca e verde viene acquistato dall’Ajax per 7,5 milioni di euro.

Con i lancieri gioca quattro stagioni vincendo un titolo di campione dei Paesi Bassi e segnando addirittura 111 reti in 157 presenze. Queste prestazioni gli fanno piombare addosso gli occhi del Liverpool, che lo prende per 26 milioni di euro. Dopo tre stagioni e una coppa di Lega inglese.

Nel 2014 il Barcellona spende quasi 90 milioni di euro per portarlo in blaugrana dove il Pistolero si consacra. Con i catalani segna 194 gol in 281 partite vincendo quattro campionati spagnoli, una Champions League, un mondiale per club e altre coppe nazionali.

Nel 2020 il Barcellona non lo considera più nei piani e lo lascia andare all’Atletico Madrid, con cui Suarez si toglie la soddisfazione di riportare la Liga ai Colchoneros 7 anni dopo l’ultima volta, segnando 21 gol in 32 partite.

Sull’attaccante uruguagio era forte l’interesse di tante squadre europee, tra cui la bella suggestione Monza, che aveva pensato di portarlo in Brianza e per la prima volta in Serie A.

Ritorno pronto per il pistolero

Il Pistolero è pronto a tornare nel suo paese. In Uruguay lo aspetta proprio il Nacional Montevideo, club che lo ha lanciato nel mondo del calcio e con cui lo stesso attaccante dice di aver trovato un accordo: “Nelle prossime ore andremo a mettere a posto alcuni dettagli, speriamo che si arrivi alla conclusione che desideriamo. Voglio ringraziarvi per tutto l’affetto che avete dimostrato nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia. Mi sono emozionato tantissimo, non potevo rifiutare questa opportunità di tornare a giocare nel Nacional”. Sono queste le parole di conferma dell’accordo da parte di Suarez in un video messaggio pubblicato sui social.

All’età di 35 anni e dopo 16 anni di permanenza nel continente euopeo Luis Suarez dice addio dopo aver vinto praticamente tutto quello che poteva vincere e lasciando il segno ovunque abbia giocato.