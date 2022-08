Nave sbarca pure se ci sono migranti positivi al Covid: smacco a De Luca

La Ocean Viking è giunta al porto di Salerno con 387 naufraghi, che la nave umanitaria ha soccorso in 5 differenti operazioni nel Mediterraneo centrale

Nonostante i casi di Covid19 sulla nave umanitaria Ocean Viking, la nave è sbarcata ugualmente al porto di Salerno, con 387 migranti.

I naufraghi sono stati soccorsi nel corso di cinque diversi salvataggi da parte della nave umanitaria nel Mediterraneo centrale. Sulla nave, come detto, si era sviluppato un cluster Covid. Dalle verifiche eseguite in porto, 50 migranti sono risultati aver contratto il virus. Nello specifico si tratta di 36 uomini, 11 minorenni e tre donne.

Questa notizia ha fatto allertare il Comune di Salerno e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Mentre dalla nave iniziavano a far scendere i minori, che sono in tutto 152 tra maschi e femmine, oltre a 9 bambini che hanno un’età al di sotto dei 5 anni, De Luca ha provato a bloccare lo sbarco.

«Si ritiene indispensabile il blocco degli sbarchi e lo stato di quarantena a bordo per tutti gli occupanti della nave in attesa della verifica puntuale della situazione sanitaria», è stato l’avviso del governatore campano. Ma nonostante questo avviso, i migranti sono stati fatti sbarcare in modo veloce, sotto la guida del prefetto di Salerno Francesco Russo, e del questore Giancarlo Conticchio.

Dopo aver provveduto al foto segnalamento, i migranti sono stati trasportati con dei pulmini nel luogo in cui si trova la Protezione Civile e da lì si procederà con lo smistamento in altri luoghi. «Assistiamo con sgomento all’ennesima dimostrazione di come le istanze dei territori vengano ignorate da chi guida il Viminale, dal 25 settembre la musica cambierà», è quanto hanno comunicato in una nota alcuni consiglieri leghisti.

Il prefetto di Salerno, dopo che i migranti sono sbarcati al porto, ha commentato che «il piano ha funzionato perfettamente. Quando è arrivata la dichiarazione di Vincenzo De Luca gran parte dei migranti era già sbarcata e le operazioni sono continuate come da programma. Tra l’altro, erano state già messe in campo tutte le misure per i positivi al Covid che sono stati immediatamente isolati e trasportati con mezzi appositi».

Alessandro Porro, che presiede Sos Mediterranee Italia, dopo l’avviso del governatore campano ha aggiunto:«Oggi a Salerno abbiamo condotto le operazioni di sbarco attenendoci come sempre alle disposizioni delle autorità competenti e senza essere influenzati da dichiarazioni che sembrano per lo più creare allarmismo», ha chiosato.