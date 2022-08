Nuovi problemi per PlayStation, la riduzione delle vendite potrebbe portare ad una soluzione drastica

Le PlayStation non sono così tanto vendute come dovrebbe in realtà essere, e questo non ha fatto altro che mandare in preoccupazione Sony stessa. Nel corso del tempo la società, come abbiamo potuto vedere, si è impegnata a fondo per riuscire a lanciare delle console che potessero essere innovative per tutti noi. Tuttavia, per via del fatto che non venissero realizzate a grandi quantità, chiaramente è venuta fuori una situazione difficile da abbandonare e che ha portato la compagnia ad essere più vulnerabile di prima. Ma ora come faranno a risolvere il problema?

Purtroppo ogni azienda può avere delle difficoltà da cui è veramente difficile uscirne, e questo lo possiamo capire a modo: tutte le grandi società odierne fanno sì che i propri prodotti risultino essere speciali sotto ogni punto di vista, ma questo non vuol dire che possano essere perfetti indiscutibilmente. Difatti, come stiamo per parlare, la situazione non sembra essere affatto favorevole per Sony.

Ed è proprio in un caso come questo che ci chiediamo che cosa stia succedendo ad un marchio così tanto famoso che, a conti fatti, sarebbe veramente complicato da vedere sul filo del rasoio. A quanto pare nulla prosegue correttamente come si pensava inizialmente, e ciò vale a dire che i problemi che persistono non solo non sono pochi, ma potrebbero pure incrementare a dismisura con il passare dei giorni, dei mesi o degli anni eventualmente. Cosa dobbiamo aspettarci da una vicenda così tanto triste?

I dati registrati che attestano un evidente calo delle vendite delle console di Sony

Come abbiamo preannunciato poc’anzi, Sony Interactive Entertainment stessa ha affermato di aver venduto 21,7 milioni di unità di PlayStation 5. L’informazione è emersa durante la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale, precisamente dal primo aprile al 30 giugno 2022. Gli esiti del settore videogiochi dell’azienda giapponese sono di 11,7 miliardi di yen, circa 86 milioni di euro, e sono diminuiti del 2% rispetto all’anno scorso nello stesso periodo. Questo vale a dire che sia in perdita, ovviamente.

L’utile di PlayStation è sceso addirittura del 37% a causa di una minor quantità di uscite di rilievo nel parco giochi della nuova console, come anche dell’aumento dei costi di sviluppo dei titoli tripla A. Come se non bastasse, Sony ha chiuso l’acquisizione di Bungie per una spesa aggiuntiva di 13 miliardi di yen. Però ha anche detto di avere 47,3 milioni di abbonati a PlayStation Plus, e 102 milioni di giocatori ogni mese accedono a PlayStation Network.

Nel periodo riportati sembra che siano stati venduti 47,1 milioni di giochi per PS5 e PS4, di cui solo 6,4 milioni prodotti internamente da Sony e le sue seconde parti. Nel frattempo, delle voci di corridoio parlano di un possibile incremento di prezzo di PlayStation 5 nei negozi per contrastare l’inflazione e la scarsità di componenti, ma al riguardo non è stato ancora ufficializzato niente. Che sia un cattivo presagio? Tutto può essere.