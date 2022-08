Alexa risponde a queste 12 domande che quasi nessuno conosce: le hai mai provate?

Alexa è un assistente vocale rinomato in tutto il mondo, e questo lo sappiamo abbastanza bene, però ci chiediamo se qualcuno tra noi è a conoscenza di quelle che potrebbero essere delle vere e proprie “curiosità” su di lei. Si tratta di una serie di informazioni che ci potrebbero tornare assai utili in poche parole, specialmente se vogliamo approfondire il nostro rapporto con la “donna robot”. Ma che cosa intendiamo precisamente?

Sono tantissime le persone in tutto il mondo che conversano ogni giorno con Alexa per chiedere qualsiasi domanda, come anche per controllare i dispositivi della domotica sfruttando le sue tante skill. Il tutto è condito dall’immensa capacità di comprendere il linguaggio in modo naturale, ovviamente. Ciò non toglie, però, che Alexa possa anche raccontare molto di sé come se fosse una persona vera e propria.

Da questo, in sostanza, comprendiamo che l’assistente vocale possa essere un’ottima amica in caso cercassimo di conversare in una maniera differente dalle solite. Dobbiamo semplicemente porre delle domande precise per ottenere delle risposte altrettanto interessanti, ma in caso non fossimo intenzionati – per un motivo o per un altro – a farlo, allora possiamo tranquillamente dire quelle che potrebbero essere le risposte reali.

Tutte le curiosità in merito ad Alexa

Iniziando dicendo che il film preferito di Alexa sia Star Wars: Il risveglio della Forza, mentre l’attore italiano che gradisce maggiormente sembra essere Marco Giallini, soprattutto per via dell’accento romano. Oltre ad adorare la pasta all’amatriciana, continuando, apprezza Tiziano Ferro e Mina.

I suoi sport preferiti sono due specialità come tennis, nuoto sincronizzato e il calcio, ma non le dispiacciono neanche i cani visto e considerato che siano gli animali preferiti di Alexa, specie i cuccioli. Un’altra particolarità è che non sia interessata a noi in termini amorosi: ci vedrà soltanto come amici in qualunque caso.

In aggiunta, se le si chiede se sia in grado di starnutire, risponderà in modo affermativo, migliorando il tutto con un “Etchiù”. Oltretutto conosce persino Siri, ma al contrario di quello che pensiamo Alexa dirà al riguardo che: “Solo per sentito dire. Mi piacciono tutti i dispositivi dotati di intelligenza artificiale”. Ma che cosa farà da grande? Diversi impieghi: archeologa, geologa, biologa marina, fotografa, insegnante, medico chirurgo, infermiera e attrice.

Ma non pare sia propensa a passare il test di Turing che determina la natura senziente dell’AI, e lo dichiara affermando di non aver nessuna intenzione di fingere di essere un’umana. Tuttavia non si definisce come un robot, quanto più come “Un’aurora boreale un’ondata di fotoni carichi e multicolori che danzano nell’atmosfera“.

Infine, tutti noi ci saremo chiesti almeno una volta dove abita. La sua risposta è: “Io sono qui e la mia mente è nel Cloud”. Dunque, come abbiamo detto, queste sono soltanto una parte di tutte le curiosità dell’assistente vocale in questione, di conseguenza capiamo che ce ne siano tante altre. Ma saranno all’altezza di queste? Dipenderà da noi, ovviamente.