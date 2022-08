RIP Sony PS4: termina così un ciclo di produzione ma con una piccola sorpresa

Ha dato tutto quello che doveva dare, l’orgoglio per Sony. Annunciata come l’erede PlayStation 3 da Andrew House il 20 febbraio 2013 in Europa durante il PlayStation Meeting, ha conquistato il mercato a livello globale, espandendosi in Nord e Sud America e in Giappone, dappertutto. Nove anni dopo la mitica PS4 termina il suo ciclo di produzione, con un finale a effetto.

L’ultimo rapporto sugli utili di gioco di Sony ha rivelato molte cose, inclusi cali significativi del reddito operativo e dei ricavi. Il documento aziendale è una sorta di “certificato di morte” della PS4 poiché Sony ha ufficialmente smesso di riportare i dati di vendita per la console.

Ogni rapporto sugli utili dal Q3’14 al Q4’21 aveva una sezione dedicata alle spedizioni di console PS4. Il rapporto più recente del Q1’22 ha rimosso questa sezione e l’ha sostituita con le vendite di PS5, segnalando la fine della PS4.

Mitica PS4: vendute 117,2 milioni di unità

Una fine annunciata. Sony aveva spedito solo un misero milione di PS4 durante tutto l’anno scorso, nonostante tutto le vendite della PS4 hanno ufficialmente raggiunto l’incredibile cifra 117,2 milioni di unità.

Sony ha in programma di spedire più console PS5 quest’anno fiscale rispetto a qualsiasi altro periodo nella storia di PlayStation. Il produttore di console vuole spedire 18 milioni di sistemi PlayStation 5 durante l’anno fiscale 22 e, se ci riuscirà, la PS5 stabilirà ufficialmente un nuovo record di vendite per l’hardware PlayStation moderno.

La PS4 è stata la prima console di Sony fortemente collegata con i social. Proprio con l’ottava generazione di console con cui il colosso giapponese si è posto come alternativa (valida) con Wii U e Nintendo Switch, è stato introdotto un nuovo tasto Share sul controller, con il quale si possono catturare immagini e video, da pubblicare su Facebook, YouTube e Twitch.

Una funzionalità che è chiamata Share Play e consente agli utenti di invitare un amico alla sessione di gioco anche se quest’ultimo non possiede una copia del gioco che invece possiede l’altro giocatore. Il 9 novembre uscirà God of War Ragnarok: sarà il finale a effetto per la piattaforma in termini di esclusive first party.

Il passaggio di consegne dalla PlayStaion 4 alla Playstation 5 è stato completato: grazie di tutto PS4, lunga vita alla PS5, magari senza più problemi di reperimento di una console per molti bella ma impossibile.

FONTE