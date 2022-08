Valigia per la montagna in estate: tutto quello che serve per non parire impreparati

Tutti pronti per una vacanza al fresco, ma come si prepara una valigia per la montagna in estate?

Alpi, Dolomiti, cime irraggiungibili, i fanatici della montagna e anche i super appassionati non vedono l’ora di raggiungere gli agognati picchi, soprattutto ora che in pianura si soffre enormemente il caldo. C’è chi sogna l’assoluto relax e giusto qualche passeggiatina per sgranchirsi le gambe e chi invece non vede l’ora di darsi al trekking.

Prima di lanciarvi alla conquista di una vetta è meglio partire organizzati, con il bagaglio fatto per bene.

La montagna: ecco perché

La montagna ha tantissimo da offrire anche in Estate, per esempio non c’è niente di meglio che immergersi nella natura dimenticandosi di lavoro e obblighi, abbracciando temperature decisamente più miti. Prati verdi, laghi, panorami grandiosi ingolosiscono grandi e piccoli. Per non farsi trovare impreparati però è bene fare una lista delle cose da portare.

Tutti i consigli più validi per non dimenticare nulla