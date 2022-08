Pisolino pomeridiano, le avvertenze degli esperti: i rischi per la salute sono alti

Sono tante le persone che di pomeriggio, soprattutto dopo aver pranzato, sentono il bisogno di fare un pisolino. Il “power nap” ci aiuta a recuperare le energie necessarie, ma se fatto tutti i giorni e per lunghi periodi di tempo può diventare un rischio per la salute.

Sarà capitato a tutti di sentire il bisogno di fare un pisolino, in particolare dopo pranzo, per recuperare forze ed energie. Il cosiddetto “power nap” è un’abitudine comune a tantissime persone. Gli esperti, però, consigliano di non esagerare con il riposino pomeridiano. 10-15 minuti – al massimo 30 – sono l’ideale per ricaricarsi senza sentirsi rintontiti e disorientati una volta svegli, come potrebbe accadere se si dovesse dormire per più tempo.

Secondo diverse indagini, dormire tutti i giorni per periodi di tempo più lunghi di mezz’ora può avere delle conseguenze negative sulla salute. In base ad uno studio pubblicato sulla rivista “Hypertension”, il “power nap” si collega ad un maggiore rischio di soffrire di ipertensione e avere un ictus.

L’indagine sui possibili rischi dei pisolini pomeridiani

L’indagine è stata svolta da un gruppo di ricercatori cinesi che hanno ripreso i dati raccolti dalla UK Biobank, un database biomedico ricco di informazioni relative allo stile di vita e alla salute di mezzo milione di partecipanti. Escludendo tutti coloro che avevano già avuto un ictus o che avevano problemi di pressione alta, i ricercatori hanno diviso i presenti formando dei gruppi in base alla frequenza dei loro pisolini pomeridiani.

Ecco quanto emerso: i partecipanti abituati a riposarsi durante il pomeriggio avevano una maggiore probabilità di sviluppare una pressione alta (12%) e di avere un ictus (24%). Per le persone di età inferiore ai 60 anni, le probabilità di soffrire di ipertensione aumentavano al 20%.

Bisogna precisare che si tratta di uno studio prettamente correlazionale: i riposini pomeridiani non sono causa diretta di ipertensione ed ictus. Una persona potrebbe farsi un “power nap” a causa della mancanza di sonno – che potrebbe essere dovuta ad altri problemi di salute o ad uno stile di vita poco sano.

Tra i partecipanti all’indagine, infatti, quelli che dormivano di pomeriggio con maggiore frequenza erano soprattutto uomini che fumavano e bevevano regolarmente, con problemi di insonnia e di russamento durante la notte.

Inoltre, i riposini pomeridiano sono più frequenti tra le persone predisposte geneticamente all’ipertensione. Possiamo dire che il “power nap” non dev’essere necessariamente visto come causa di pressione alta: potrebbero essere due sintomi che si legano l’uno all’altro.