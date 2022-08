Duroni: tutti i rimedi, naturali e non per avere piedi da favola

A chiunque possono comparire duroni, ma se si parla di stagione estiva e dunque necessità di calzare scarpe aperte, questo può essere un problema.

I duroni sono il modo in cui il nostro corpo reagisce a sollecitazioni e sfregamenti vari. Sono un ispessimento della pelle e, solitamente, si formano tra le dita, oppure nella parte superiore delle dita dei piedi. Fortunatamente non sono dolorosi, purtroppo però le donne sono quelle più inclini a sviluppare questo tipo di problema perché indossano più spesso calzature scomode. In sostanza costituiscono anche un fastidio di tipo estetico, soprattutto in questa stagione in cui si indossano sandali e scarpe aperte.

E allora come fare se ci si ritrova con questo fastidio?

Come prevenire la formazione dei duroni

Per prevenire la formazione di duroni non bisogna usare sempre le stesse scarpe e, ovviamente eliminare quelle che hanno causato questa situazione, bisogna indossare calzature comode e se i vostri piedi sudano troppo usate del borotalco. Infine non indossate calzini troppo stretti.

