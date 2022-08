ETF: perché questi fondi sono l’investimento più popolare e come utilizzarli senza rischi

Gli ETF sono lo strumento di investimento più diffuso e più popolare.

Cerchiamo di capire perché e come funzionano questi fondi. Gli etf sono sicuramente i fondi di investimento più diffusi e oggi tante persone anche non avvezze al mondo degli investimenti desiderano provare ad investire qualcosa in borsa.

Gli etf sono dei fondi di investimento che hanno la particolarità di replicare qualcos’altro quindi ci possono essere etf che replicano l’andamento della borsa degli Stati Uniti oppure etf che replicano l’andamento dell’oro.

Perché sono così diffusi e popolari

Ci possono essere ETF che replicano l’andamento del settore tecnologico di una determinata nazione, oppure etf che replicano l’andamento del comparto legato all’intelligenza artificiale.

In sostanza il vantaggio degli etf è che consentono di puntare su qualsiasi cosa. Quindi qualsiasi nazione o qualsiasi tipo di comparto industriale si ritiene che possa salire nel prossimo futuro, vi si potrà scommettere proprio attraverso qualche etf dedicato. Questi fondi arrivano ad essere molto particolareggiati. Basti immaginare che per esempio sono stati creati addirittura degli etf sul metaverso. In sostanza questi etf permettono di acquistare in un colpo solo tutte le aziende che stanno realizzando tecnologie legate al metaverso.

Consentono di replicare quasi tutto

Quindi questo può dare l’idea della filosofia alla base di questo tipo di fondi. Visto che l’etf replica qualcos’altro, acquistando un singolo strumento è come acquistare un intero comparto o addirittura un intero indice azionario. Quindi l’investimento negli etf è un investimento molto facile da fare. Ma tutto questo non deve far dimenticare che comunque l’etf va ad acquistare azioni oppure obbligazioni. Quindi l’investimento in etf è comunque sia un investimento azionario oppure obbligazionario. Dunque investire sugli etf è molto semplice dal punto di vista operativo ma comunque sia ha tutti i rischi tipici dell’investimento in azioni oppure in obbligazioni.

Rischi da non sottovalutare

Si tratta di un tipo di investimento sicuramente facile e popolare ma allo stesso tempo di un investimento che, specie in un periodo turbolento come questo, può esporre a rischi notevoli. Infatti si prevede l’arrivo della recessione e le banche centrali stanno aumentando i tassi. Dunque siamo in un periodo di condizioni tendenzialmente complesse per l’economia e questo ovviamente si riflette anche sulle borse.