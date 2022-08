Kate e Meghan, le loro tiare del matrimonio restituite alla regina | Ma tra le principesse c’è chi ha fatto la furba e non lo ha fatto

Non molti lo sanno, ma le preziose tiare indossate dalle principesse inglesi nel giorno del loro matrimonio, appartengono in realtà alla regina Elisabetta, che le presta alle future spose. Queste poi vengono restituite, anche se non tutte lo hanno fatto. Il The Mirror ha scoperto che uno di questi gioielli non è più tornato nel tesoro reale. Chi lo aveva indossato?

Uno degli accessori più ammirati nei matrimoni reali, oltre chiaramente all’abito, è di sicuro la tiara, la tipica corona che sostiene il velo della principessa. Ma anche se non si è reali, indossare una tiara per il proprio matrimoni è un vero oggetto del desiderio per ogni donna.

Proprio come hanno fatto Lady Diana, Kate Middleton, Meghan Markle o più recentemente la principessa Beatrice. La tradizione per le reali vuole che la tiara sia “prestata” dalla regina alla futura sposa, e tutte queste fanno parte del tesoro della corona.

Questo vuol dire che dopo il giorno del matrimonio il gioiello viene restituito alla regina, ovviamente non proprio a lei, e conservato gelosamente.

Kate e Meghan, le loro tiare del matrimonio restituite alla regina

Così hanno fatto tutte le varie principesse, o meglio non proprio tutte, perché nella storia recente della famiglia reale c’è stato un caso in cui la tiara nuziale non è più tornata a Buckingham Palace. Si tratta della tiara di Sarah Ferguson, andata in sposa al principe Andrea il 23 luglio 1986. Per il suo matrimonio aveva scelto di indossare una coroncina di fiori, ma al momento del “sì”, questa venne tolta rivelando la favolosa York Diamond Tiara, un gioiello tempestato di diamanti, con un brillante centrale di ben 5 carati. Tutti sappiamo come è poi finito il matrimonio tra Andrea e Sarah ma a parte questo, da quel giorno la tiara è rimasta in possesso dell’ex moglie del principe Andrea.

La scoperta fatta da un giornale che ha sollevato la questione

A scoprire l’arcano è stato il The Mirror, specializzato in scandali reali. Secondo l’autorevole magazine questo prezioso gioiello non venne mai restituito per il semplice fatto che era stato creato appositamente per Sarah. A differenza delle altre a cui era stato invece prestata. Kate Middleton ad esempio nel 2011 indossò la Cartier Halo Tiara realizzata nel 1936.

Oppure Meghan Markle che per il suo matrimonio con il principe Harry nel 2018 prese in prestito il Diamond Bandeau, una tiara appartenuta un tempo alla regina consorte Maria, prima di passare nelle mani di Elisabetta. Niente speculazioni quindi su Sarah, considerata un po’ la pecora nera della famiglia reale. Questa volta la duchessa ha fatto le cose per bene.