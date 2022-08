Nello Sorrentino e Carlotta Dall’Isola sono in crisi, la confessione dell’ex gieffina: “Abbiamo preso il matrimonio sottogamba”

Che succede alla coppia che partecipò a Temptation Island, Nello Sorrentino e Carlotta Dall’Isola? I due, dopo le nozze, stanno affrontando varie difficoltà. Ecco la verità.

Una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo nostrano, divenuta nota per messo alla prova la propria relazione nel programma cult di Canale 5, Temptation Island: stiamo parlando di Carlotta Dall’Isola e Nello Sorrentino.

Proprio nel corso di quell’avventura, che mise a nudo la forza del loro amore, Carlotta Dall’Isola e Nello Sorrentino maturarono la volontà di sposarsi. Nello scorso anno, Dall’Isola ha partecipato al Grande Fratello Vip 6 e, proprio in quell’occasione, era arrivata la grande proposta.

Il matrimonio tra i due si è svolto nei mesi scorsi e, per la coppia, sembrava essersi coronato un sogno ma, a quanto pare, ci sono diversi problemi: ecco cosa sta accadendo.

Le parole di Carlotta Dall’Isola

Nel corso di un’intervista rilasciata alla pagina Instagram The Pipol Gossip, Carlotta Dall’Isola ha commentato, e confermato, i rumors di queste settimane su una possibile crisi tra lei e suo marito Nello Sorrentino. Si legge: “La verità è una: il matrimonio sia io che lui lo abbiamo preso un po’ troppo ‘sottogamba’. Pensavamo che ci avesse fatto avvicinare di più, invece paradossalmente ci ha fatto un po’ separare. Io e lui stiamo insieme da dieci anni, ma quando ci siamo ritrovati ad unire le nostre abitudini diverse, purtroppo, ci siamo impelagati in molti litigi e contrasti ripetuti. Ci sono molte difficoltà”.

E ancora: “Non pensiamo di punto in bianco di mandare all’aria un matrimonio, ci mancherebbe.

Il punto però è che ci sono veramente molte difficoltà nel nostro rapporto. Dovremmo cercare di far combaciare i nostri caratteri e non ridurci allo scontro per vivere meglio”. E conclude: “Io ho bisogno di staccarmi per un bel po’ da lui e viceversa. Secondo me la distanza avvicinerebbe, chissà. Proveremo a farlo”.